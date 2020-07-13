США б’ють антирекорди за коронавирусу

В США зареєстрували рекордну кількість заражень коронавірусом за весь час пандемії.

Про це повідомляє видання «Голос Америки«.

У Штатах зафіксували 66 528 нових випадків інфікування. Кількість заражених в США становить приблизно одну чверть від загальної кількості хворих у світі: 3,2 млн з 12,7 млн осіб. А померло від COVID-19 понад 134 000 людей.

Найбільше від другого спалаху пандемії страждають західні та південні штати. Щонайменше в 33 штатах заявили про зростання кількості інфікованих. Наприклад, у Флориді повідомила про 10 360 нових випадків зараження за минулу добу.

Разом з тим 14 штатів мають стабільні показники. Тільки три штату повідомляють про зниження кількості заражень.