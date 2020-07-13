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Російські винищувачі перехопили літак-розвідник ВВС США над Японським морем

13.07.2020

Вчора Міноборони Росії підняло винищувачі Су-35с і Міг-31бм для перехоплення розвідувального літака ВПС США RC-135, який летів над Японським морем. Після цього американський літальний апарат віддалився від кордону Російської Федерації.

Про це в суботу, 11 липня, інформує .

«Одинадцятого липня російськими засобами контролю повітряного простору над нейтральними водами Японського моря була виявлена повітряна ціль, що виконує політ у напрямку державного кордону Російської Федерації», — заявили в Міноборони

За даними відомства, російські винищувачі супроводжували літак-розвідник на безпечній відстані. Через деякий час літак ВПС США розвернувся в бік від кордону РФ і винищувачі повернулися на аеродром.

Варто відзначити, що останнім часом зросла активність американських військових поблизу російських кордонів. Тільки цього літа ППО тричі фіксували літаки США над Чорним морем.

Відео: YouTube/ Телеканал Зірка

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