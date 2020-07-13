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Фото популярной певицы в просвечивающем грудь бикини восхитило фанатов

13.07.2020

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, поделилась откровенной фотографией и порадовала поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре она запечатлена, сидя дома на полу, в слитном бикини светло-бежевого цвета с вырезом в области груди бренда Inamorata Woman. При этом ткань изделия частично просвечивает грудь. Образ исполнительницы дополнили солнцезащитные очки. «Кузнечик или человек с бедром индейки?» — подписала она пост, набравший 2,3 миллиона лайков.

Фанаты оценили внешний вид знаменитости и выразили свое восхищение в комментариях. «Боже, ты такая горячая!», «Холзи, ты выглядишь отменно! Люблю тебя», «Ты такая идеальная», «Милые татуировки», «Ты выйдешь за меня?» — писали они.

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