Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли

олливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль. Аудиозапись с соответствующей просьбой была предоставлена на суде по их разводу, передает Sky News.

На записи слышно, что артист намерен нанести себе увечья, но Херд просит его не делать этого. В суде Депп подтвердил, что это его голос и он действительно произносил такие слова.

Ранее в ходе суда Депп обвинил бывшую жену Эмбер Херд в испражнении на кровать ради шутки. Также выяснилось, что он прозвал ее «Эмбер Срет» (Amber Turd) после ее дефекации на кровати.

Джонни Депп судится с таблоидом The Sun после публикаций материалов, в которых его обвинили в домашнем физическом и психологическом насилии в отношении его экс-супруги Эмбер Херд.