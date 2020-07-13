На американському десантному кораблі ВМС США стався вибух

За даними командування, від палаючого корабля були евакуйовані два інших бойових корабля – Fitzgerald і Russell.

У США, на базі ВМС Сан-Дієго, на універсальному десантному кораблі USS Bonhomme Richard військово-морських сил США стався вибух і виникла пожежа, в результаті якого постраждала 21 людина. Про це в неділю, 12 липня, повідомляє агентство Associated Press, з посиланням на надводні сили американського флоту.

“Сімнадцять моряків і четверо цивільних осіб перебувають на лікуванні у місцевій лікарні з травмами, які не представляють загрози для життя”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що судно, загальна місткість якого розрахована більш ніж на тисячу осіб, перебувало на базі на технічному обслуговуванні.

За словами представника військової бази, на момент пожежі на борту корабля знаходилися близько 200 моряків і офіцерів. Це набагато менше, ніж якби корабель перебував на бойовому чергуванні.

Як повідомляється в Twitter пожежного департаменту, гасіння вогню триває вже шосту годину.

Причини події поки не встановлені. За даними деяких ЗМІ, спочатку виникла пожежа, а потім пролунав вибух.

USS Bonhomme Richard увійшов до складу ВМС в 1998 році. Його водотоннажність понад 28 тисяч т, а довжина близько 250 метрів. На кораблі базуються кілька вертольотів, а також встановлені зенітно-ракетні комплекси.

Раніше повідомлялося про пожежу на ядерному об’єкті в Натанзі, в Ірані, а 26 червня був зафіксований вибух в районі військової бази в Парчині.