Найбільший і самий непотрібний: навіщо СРСР випускав трактор К-700

У своїй гонитві за цивілізованим світом радянська влада намагалася встановити грандіозні, але нікому не потрібні рекорди.

Музикант і популярний блогер Михайло Єжов поділився спогадами про свій досвід водіння «самого великого трактора в світі» К-700:

«В радянські часи, це було гордістю тракторобудування. К-700 – найбільший трактор у світі. І це – не жарт. Найбільший з тракторів, для сільгосп застосування.

Одна проблема – для сельхозприменения він взагалі не годився.

Вага його був такий, що пройшовши по борозні, він перетворював (за рахунок тиску) цю борозну нічого. Після його проходу, земля утрамбовувалася так, що в ній моментально гинуло все живе.

Лемешів в 4 ствола (хто знає – той в курсі) як планувалося, на нього було не начепити. Ламалися прикрепные механізми. Стало бути, орати на ньому замість чотирьох ДТ-75 не вийшло. А він і планувався як повноцінна заміна 4 тракторам ДТ-75… Не вийшло…

Взагалі, мощі звичайно, конструктори дали. І дали Брежнєву пишатися самим великим трактором у світі. А от толку-то? Створили цю хрень, а що з нею робити, ніхто не знав. Конструктори тракторів, вкравши креслення в “супротивника”, зникли в гонках за розмірами.

Т-150, Т150К, Т-700, Т-701 – це був тріумф розмірів тракторів і тріумф ж їх марності.

Величезні трактори, величезної потужності, і абсолютно непотрібні в господарстві, як ніби змагалися у своїй нікчемності. Культивувати – занадто складна махина. Після культивації, грунт під його колесами вимагала ще 2 роки «пара». Мінімум.

Витягувати з поля застряглі Т-150? І це не те. Особисто я бачив, як До-700 застрявав у багнюці так, що його вирішували там і кинути, бо нічим його було звідти витягнути.

Його бак був розрахований на соляру. На скільки там літрів. Але, крантік подачі палива в двигун поставили вище, ніж сам бак. Залишалося ще 20 літрів об’єму.

Вода важча соляри…

Я раз заглох в селі. Зрозумів, що тупо пального не вистачило.

Я спустився до канави, з відром, набрав води у відро, і залив цю воду в бак. Спустився ще раз і залив знову воду в бак. Потім, вода виперла соляру з бака, я спокійно сів і завів трактор…

Як завівся – бабки заголосили – все!!! Ви бачили??? Брежнєв винайшов трактор, що працює на воді…

Я доїхав «на воді» до гаража. Там, звичайно, бак промили і все видалили. А ось бабки всерйоз вирішили, що в СРСР трактори їздять на воді!

Стояли вони в свій час у всіх колгоспах і радгоспах, як пам’ятники.Трактор великий, важкий, надійний, але, тільки чіпати його не треба. А то застрягне десь у багнюці. Всім містом потім витягати будемо…

І це і є для мене тріумф совка. Найбільший і нікому не потрібний трактор у світі – К-700 і К-701.

Нам весь час в новинах диктори доповідали, що з конвеєра зійшов ювілейний (хрін знає який) К-700, найбільший трактор у світі!!!

Народ в СРСР не дуже розумів, навіщо вони взагалі потрібні, такі великі, але пишалися. Адже, найбільший ж… Найбільший. У штатах таких не роблять…»

В коментарях читачі ділилися своїми враженнями від цього дива радянської техніки:

– Ми з нього призвичаїлися робити лаудер (навантажувач), вішали на нього рампу і ківш на 1,8 куба. Але не більше, інакше рама К-700 не витримувала і йшла тріщинами…

А ще він був дуже небезпечним на дорозі: не дай бог його перевернути, кабіна наче паперова сминалась з корж – неминуча смерть механізатора.

– Так що, ви думаєте в совку спеціально розробляли трактори? Це ж танки, тільки без бойових гармат і веж. Для танка такий розмір, вага і потужність – саме те. Всі танкові заводи в мирний час називалися тракторними. Звичайно, на танку траву косити і сіяти не дуже зручно – так кого це хвилювало. Якщо що, можна студентів або наукових працівників на поля заслати.

– У сусіда є такою, що дійсно купив за безцінь, коли колгосп розвалювався, обійшовся дешевше Т-150, за ціною металобрухту, відновив і оре, дванадцять літрів дизельної дурі, коли заводить, ворони з переляку з дерев падають…

– Його проектували як сідельний ракетний тягач. Але військовим він не підійшов і тому його віддали в сільське господарство.