«Ну д@лбо@б чистий!»: Гордон вилаявся матом з-за позиції Зеленського

Дмитро Гордон різко розкритикував кадрову політику президента Володимира Зеленського. Він відкрито заявив, що розчарувався в українському лідерові.

Журналіст Дмитро Гордон в інтерв’ю Андрію Оністрату не зміг стримати емоції, обговорюючи кадрову політику президента Володимира Зеленського.

Фрагмент інтерв’ю Гордон оприлюднив на власному каналі в YouTube.

Журналіст зазначив, що доклав руку до президентства Зеленського.

«Я вже допоміг. Я допоміг своїми інтерв’ю, які в якійсь мірі допомогли йому виграти. Я допоміг тим, що вмовляв його йти. Я допоміг тим, що говорив йому безпосередньо, кого треба запрошувати, яких радників», — заявив Гордон.

Він визнав, що в підсумку був розчарований, так як його очікування від Зеленського не співпадали з дійсністю.

Особливо різко журналіст розкритикував кадрову політику президента. Він був такий обурений, що не стримав лайливих слів.

«Ряд людей не може перебувати там… Просто тому, що вони є профнепридатними. Ну не міг Гончарук бути прем’єр-міністром! Я сказав, що Гончарук — слабкий прем’єр-міністр. Шмигаль теж. Це не ті люди, які необхідні в такий перехідний період. Яременко, який з дівчатками листувався, не може представляти країну і керувати міжнародним комітетом у Верховній Раді», — розповів Гордон.

Він уточнив, що після такого скандалу Яременко, на його думку, повинен був піти з Ради добровільно, а не намагатися викрутитися.

«Ну дол***б чистий!… А ви де все, що поруч із Зеленським? А чому ти сам, президент наш улюблений, не скажеш: «Йди звідси»? — запитав журналіст.

Він вважає, що Зеленському слід було взяти Михайла Саакашвілі на посаду прем’єр-міністра України.

«А що, він не розуміє, і люди навколо нього, що Саакашвілі реально провів реформи в Грузії? Він знає, як це робити! Так поклич людей! Радниками візьми, радниками! Не треба там посад», — закликав Гордон.