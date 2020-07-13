Йде в Туреччину “Блакитний потік” залишився без газу

У травні 2020 року газопровід «Блакитний потік», по якому газ із Росії йшов до Туреччини по дну Чорного моря, зупиняли для проведення профілактичних робіт. Однак робота газопроводу не відновилася, повідомляє агентство Reuters.

Агентство відзначає, що пандемія COVID-19 вплинула на економіку Туреччини, для якої одночасна робота «Турецького потоку» і «Блакитного потоку» виявилася надмірною.По «Блакитному потоку», який є СП російського «Газпрому» і найбільшої італійською нафтогазовою компанією Eni, можна транспортувати до 16 млрд куб. м газу в рік. При цьому «Блакитний потік» звільнений від митних зборів за міжурядовою угодою. Тому росіяни, враховуючи обставини, перекинули всі обсяги газу в «Турецький потік», і «Газпром» тепер платить 30% експортне мито до бюджету Росії, оскільки цей газопровід не звільнений від сплати.

Як вважають експерти, вкладення в «Блакитний потік» вже окупили себе, враховуючи європейські тарифи попередніх років. Інвестиції в проект склали $3,2 млрд. При цьому «Турецький потік» обійшовся у $7 млрд, і його ще тільки належить окупити. Фактично, зараз одного «Турецького потоку» повністю вистачає для задоволення наявного попиту.Нагадуємо, що «Блакитний потік» був введений в експлуатацію в 2003 році. У 2017 році по ньому прокачали 15,8 млрд куб. м. В 2018 році було транспортовано всього 13,3 млрд куб. м газу, а в 2019 році і того менше – 11,1 млрд куб. м. Так що дії «Газпрому» виглядають абсолютно логічними і обґрунтованими, вже не кажучи про поповнення бюджету країни в економічно складний і небезпечний з епідеміологічної точки зору час, пише видання “Репортер”.