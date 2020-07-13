Жителі Хабаровська третій раз за два дні вийшли на вулиці на підтримку арештованого губернатора



Вночі поліція в Хабаровську затримала кількох учасників несанкціонованої акції на підтримку арештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Стихійна акція триває на площі імені Леніна біля будівлі уряду краю в Хабаровську, де вже другу годину ночі (різниця з Москвою становить +7 годин). Як мінімум четверо молодих людей затримані поліцейськими. Один із затриманих нетверезий.

Жителі Хабаровська ввечері в неділю почали третю несанкціоновану акцію в підтримку губернатора регіону Сергія Фургала, заарештованого за звинуваченням в організації вбивства, передає “Інтерфакс” в неділю.

Люди зібралися на площі Леніна і розпочали мітинг-хода по вулиці Муравйова-Амурського. За повідомленням очевидця, увечері на вулицю знову вийшли тисячі людей. Денна акція такою масовістю не відзначалася.

Мітингувальники скандують “Свободу Фургалу. Ні політичним репресіям!”. Повідомляється, що до місця скупчення громадян спрямовані сили поліції. Інформації про затримання немає, повідомляє “АмурМедиа”.

Опівдні в неділю мітингувальники вже збиралися на площі Леніна і пройшли по проїжджій частині центральних вулиць. Уряд регіону нагадало про відповідальність за участь у несанкціонованих акціях і попросив протестувальників розійтися.

Проте мітингувальники знову йдуть вулицями. Поліція не перешкоджає людям. Як повідомлялося, напередодні у несанкціонованій акції, за даними УМВС по краю, взяли участь від 10 до 12 тис. осіб.

За даними “Інтерфаксу”, заходи безпеки посилені. За даними агентства, в будівлі уряду близько полудня за місцевим часом прибули співробітники правоохоронних органів. “Хабаров.Today” з посиланням на очевидців повідомляє, що це співробітники Омону, незабаром вони покинули будівлю. Також неподалік стоять машини з поліцейськими і співробітниками Росгвардии.

Вдень у неділю люди знову вийшли на центральну площу Хабаровська, але в набагато менших масштабах.

У Комсомольську-на-Амурі в неділю також пройшла хода, за яким рухалася колона автомобілістів; воно завершилося мітингами біля будівлі ФСБ і міської адміністрації. Відеотрансляцію з акції в Хабаровську вів місцевий штаб Олексія Навального, фотографії з акції в Комсомольську публікують учасники в соцмережах.

Уряд регіону днем звернулося до жителів краю з проханням не брати участь в стихійній акції. “На хвилі бажання багатьох з вас висловити підтримку чинному губернатору Сергію Фургалу стали звучати провокаційні гасла і заклики від представників несистемної опозиції. Зберігайте розсудливість! Нагадуємо, що будь-які мітинги зараз є несанкціонованими. Організаторам і учасникам потрібно розуміти, що вони можуть бути притягнуті до відповідальності. Крім того, в регіоні складається небезпечна ситуація щодо поширення Covid-19. Бережіть себе і своїх близьких!” -йдеться в поширеному прес-службою уряду краю зверненні.

У МВС заявили, що несанкціоновані акції були організовані “командою Фургала”. В уряді регіону з таким формулюванням категорично не згодні і заявляють, що не мають відношення до організації мітингів.

Глава прес-служби губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала Надія Tomčenko поскаржилася на погрози після маршу.

В інформаційному просторі Далекого Сходу активно обговорюються можливі кандидатури на посаду т.в.о. Хабаровського краю замість заарештованого Фургала. Призначення в настільки проблемний край – явно не подарунок, і спостерігачі задаються питанням, кого “кине під танки” Кремль втихомирювати протестний регіон.

Нагадаємо, Сергія Фургала увечері 9 липня червня заарештували у справі про замовних вбивствах; після затримання губернатора вивезли до Москви. На наступний день в Хабаровську і Комсомольську-на-Амурі пройшли масові мітинги в його підтримку. СК пред’явив Фургалу звинувачення у вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. “б”, “ж”, “з” ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. “а”, “б”, “ж”, “з” ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство, організація вбивств). 10 липня Фургал був заарештований.

ЛДПР, членом якої є Фургал, має намір домагатися звільнення губернатора, пригрозивши, що фракція партії складе повноваження і покине Держдуми: “Нехай весь світ дізнається, що за бардак в країні”, – заявив лідер ЛДПР Володимир Жириновський. Він додав, що до протесту можуть приєднатися і інші представники партії в органах державної влади РФ.

Губернатор, за словами Жириновського, “відмовився возити коробки (з грошима) в Москву”, що і могло стати причиною затримання. Глава партії також заявив, що його “вмовляли”, щоб Фургал покинув свій пост. Однак у ЛДПР “захищали і будуть захищати” губернатора.