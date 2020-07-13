П’ятнашки дла Петрашки. Дивні ігри міністра економіки Петрашко навколо Держпраці

За останні півроку в Державній службі України з питань праці змінилося два начальника. Причому заміна була не з-поза системи, а шляхом звичайної рокіровки на заступника голови і на оборот.

Деякі експерти вбачають у цьому спробу Міністра економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашко, якому підпорядковується Держпраці, встановити контроль над системою охорони праці.

Потрібно розуміти, що це не пережиток совковою політики безпеки праці, а реальний інструмент впливу. Серед головних завдань Держпраці — детінізація зайнятості та захист працівників. Порушення правил безпеки праці – це штрафи і блокування роботи. Держпраці здатна впливати на багато виробничі процеси, зупиняти будівництво і заводи, відключати комунальне господарство тощо Потрібно тільки вміти цим користуватися і монетизувати можливості.

Тому той, хто контролює Гоструд, при навіть невеликий корупційної кмітливості, може отримати чималий прибуток.

Ось і цього разу все почалося з «кадрової чехарди». Під завісу прем’єрства Олексія Гончарука 3 березня 2020 року Кабмін затвердив головою Державної служби з праці Ігоря Дегнеру. Той займає посаду в. о. голови служби з грудня 2019 року, а до того працював у цій же системі років 10.

Проте, після кількох скандалів, вже 17 червня 2020 р Дегнера був звільнений з посади голови. Його прибрали не далеко, а поставили знову типу заступником.

Тимчасово виконуючим глави став колишній заступник Дегнеры – Віталій Сажієнко. Слід зазначити, що новий керівник вважається мало не «інституційної пам’яті» цієї організації. Він там просидів десяток років. При цьому Сажієнко є креатурою колишнього голови Держпраці Романа Чернеги, який керував цією організацією з 2015 по 2019 р.

Навіщо було Петрашко міняти Дегнеру на Сажієнко? Деякі оглядачі вважають, що Дегнера не захотів брати участь у сумнівних справах, які йому підсовували «зацікавлені особи» з оточення міністра. Тому його тихо зняли, але залишили на посаді заступника, щоб він сильно не поширювався і не створював проблем. Інші кажуть, що рокіровкою в Гоструде Міністр економіки розчищає дорогу в це відомство для свого нового клієнта, а Сажієнко в статусі вр.і.про. поки вирішить «шкурняки» для близького кола Петрашко. Є версія, що до цієї історії причетний прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У пресу вже просочилися історії про те, що деякі керівники територіальних підрозділів Держпраці призначаються поза конкурсом, з порушеннями та судами. У будь-якому випадки міністр Петрашко буде змушений якось коментувати ситуацію в сфері охорони праці. І бажано, щоб це робив особисто міністр, а не балакучі голови з пулу його піарника екс-нардепа Блоку Петра Порошенка Вадима Денисенка.

Автор: Василь Вольнов