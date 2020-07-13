В Україні чоловіка судили з-за неправильно одягненою маски і відсутності рукавичок

У Львові продавця газетного кіоску судили з-за неправильно надягнутої на обличчя захисної маски і відсутності рукавичок на руках.

Про це стало відомо із постанови Франківського районного суду, передає «Сьогодні«. Зазначається, що чоловік 19 червня проігнорував карантинні обмеження під час пандемії коронавіруса.

Таким чином він порушив підпункт 1 пункту 3 Постанови КМУ № 392 від 20.05.2020 року. Він встановлює заборону на перебування в громадських місцях та транспорті без респіраторів і масок, які закривають ніс і рот.

На суді чоловіка вирішили не штрафувати і звільнити від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.