Чернець Сергій зажадав у Путіна скласти повноваження і пригрозив розправою

Засновник Среднеуральскій жіночого монастиря чернець Сергій Романов зажадав у Путіна скласти повноваження і передати їх йому.

В іншому випадку чернець пригрозив Путіну почати повномасштабну духовну війну».

«Пропоную вам на міжнародному рівні президенту Росії Володимиру Володимировичу Путіну передати повноваження мені – схиигумену Сергію. В три дні я наведу порядок в Росії. Духовні сили в Росії є, про яких ви навіть не підозрювали. Сили у нас є і в армії, і на флоті, і у всіх структурах, і в народах багатонаціональної Росії», – заявив він.

Монах назвав Путіна і главу РПЦ, патріарха Кирила ворогами Росії, які «свою плоть поставили вище вічного життя». Сергій заявив, що чекає їх на переговори.

«В іншому разі я оголошую вам особисто і богоотступнику патріарха Гундяєва, і хабадникам на чолі з Берл Лазаром, які керують Росією, попередньо повномасштабну духовну війну. Будьте уважні: ні крові, ані майданів, ні революцій не буде. Даром отримали владу хозарський каганат. Як здобув, так і віддаси. Ще раз нагадую вам скласти свої повноваження. 20 років вам було дано термін показати, хто править Росією. Маю владу і сили заявити вам, пане президент Росії Володимир Володимирович Путін: складіть свої повноваження. В іншому випадку ти зважений і знайдений легеньким і твої дні полічені. Чекаю вашого покаяння з патріархом Кирилом Гундяєвим», – заявив Сергій.