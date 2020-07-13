Фільм «Місія нездійсненна 7» з Томом Крузом в головній ролі не будуть знімати в Україні.

Про це повідомив сценарист, киножурналист Артем Заєць, який поспілкувався з Крістофером Маккуоррі. За словами режисера, для зйомок були знайдені більш підходящі локації в інших країнах.

Маккуоррі підтвердив, що «ми вивчали Київ, провели скаутинг, розвідку, вивчили ряд місць в Україні, і дійсно знайшли одну досить екстраординарну локацію».

Як зазначив режисер, ідея зйомок в Україні йому «дійсно подобалася», проте пізніше були знайдені локації в інших країнах.

Фільм з Томом Крузом передумали знімати в Україні

Фільм з Томом Крузом передумали знімати в Україні