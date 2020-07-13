У «Слуги народу» розкрили плани на місцеві вибори

Перший заступник керівника фракції «Слуга народу» Верховній Раді Олександр Корнієнко розповів про завдання політичної сили на місцеві вибори в Україні.

Про це повідомляє портал «Хвиля» з посиланням на інтерв’ю Олександра Корнієнка виданню «Радіо Свобода«.

Олександр Корнієнко відверто розповів про те, що перед членами партії «Слуга народу» напередодні місцевих виборів не стоїть завдання «зробити їх ще раз». При цьому соратники президента України будуть намагатися провести певне «перезавантаження» в обласних та місцевих радах.

«У нас є певна стратегія в цьому питання. Нормальні, адекватні керівники або мери міст зможуть працювати і далі. У країні склалася така політична культура, що на місцевому рівні у нас не так вже багато охочих займатися політикою», — розповів Олександр Корнієнко.

Згідно з його твердженням, на місцевих рівнях буде брати участь вже склався певний український політикум. Представники партії «Слуга народу» зі своєї сторони будуть намагатися розбавити це товариство з допомогою нових осіб.

«Ми не налаштовані висувати від партії велику кількість діючих депутатів міських або обласних рад. Наприклад, це може бути перезавантаження з рівня на рівень — з облради в міськраду і навпаки», — пояснив Олександр Корнієнко.

Соратник Володимира Зеленського переконаний, що таким чином вдасться зруйнувати певне коло зв’язків. До того ж, це зменшує кількість репутаційних ризиків для партії. У той же час Корнієнко оцінив перспективи для представників «Слуги народу», якщо б вибори відбулися ще в минулому році. Він зазначив, що перевагою була б висока підтримка політичної сили, а недоліком — вибори в країні з незавершеною реформою децентралізації.