Вчені оцінили вплив технології 5G на здоров’я людини

Мережі п’ятого покоління (5G), які зараз активно почали розвиватися в усьому світі, дійсно впливають на здоров’я, але не сильно, заявили американські дослідники після проведення експерименту з ембріонами рибок даніо.

За їх словами, 5G має мінімальний вплив на організм. В експерименті брали участь ембріони рибок даніо. Вчені піддавали ембріони протягом 2-х днів радіочастотного випромінювання 3,5 ГГц, яке використовується смартфонами з підтримкою 5G-мереж.

Ніякого істотного впливу на здоров’я виявлено не було. Однак «скромний» вплив був виявлений при проведенні тесту, який вимірює реакцію ембріонів на раптовий звук. «Це переважно доброякісна технологія», – підсумували автори експерименту.

: itsider.com.ua