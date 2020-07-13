Німеччина закликала країни ЄС ввести санкції проти Росії через кібератаки на бундестаг

Німеччина офіційно запропонувала країнам-членам Євросоюзу ввести санкції проти Російської Федерації за кібератаку на німецький бундестаг, повідомляє Deutsche Welle.

Документ, що підтверджує ініціативу ФРН, опинився в руках журналістів німецького інформагентства dpa і є відповіддю уряду на запит фракції “Лівої партії” в парламенті Німеччини. У ньому говориться, що “федеральний уряд заснувало пропозицію про введення санкцій у рамках ЄС матеріалами, отриманими від розвідслужб, так і з загальнодоступних джерел”.

Уряд ФРН вважає, що до кібератаки на бундестаг причетна російська військова розвідслужба ГРУ.

ЄС рішення ще не прийняв. Якщо пропозиція Німеччини буде прийнято, це стане першим випадком застосування режиму санкції ЄС за кібератаки – законодавства, прийнятого ще в 2017 році.

В кінці травня посол Росії був викликаний в МЗС Німеччини у зв’язку зі справою про хакерську атаку на бундестаг. Тоді ж був виданий ордер на арешт росіянина Дмитра Бадіна, який, як затверджується, був “членом хакерської групи і керував кібератакою”.

Пізніше Берлін заявив, що можливі санкції відносно Москви по справі про хакерську атаку на бундестаг передбачають обмеження в’їзду відповідальних осіб на територію Європейського союзу.

