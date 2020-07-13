У Раді хочуть змінити схему повернення вилученого майна

Депутати вирішили покінчити зі схемою повернення тимчасово вилученого майна виключно за винагороду, чим грішать в СБУ, МВС і прокуратурі.

Притому що відповідальність за побори, а також за «втрату» заарештованих і тимчасово зберігаються в стінах силових відомств цінностей ніхто не несе.

Ціна питання

У Верховній Раді зареєстрований законопроект №3795 про внесення змін в Кримінально-процесуальний кодекс (КПК), що стосуються виконання судових рішень. Як зазначили депутати, слідчі органи нерідко зловживають своїми службовими повноваженнями, а дієвих способів повернення майна після закінчення граничного терміну їх перебування в слідчих органах або після зняття судом арешту немає. Не секрет, що цінності і МВС, і Генпрокуратура, і СБУ повертають за винагороду.

Приміром, як сказано в реєстрі судових рішень, прокурор міської прокуратури Черкас вимагав $1,5 тис. від місцевого підприємця за закриття стосовно нього кримінального провадження та повернення йому арештованого майна. А оперативник Солом’янського району столиці вимагав $1 тис. за повернення мотоцикла Suzuki-R1000, який раніше вилучили правоохоронці. У Запорізькій області один з прокурорів Бердянська штучно звинуватив аграрія в нібито незаконному отриманні земельних ділянок. Прокурор погрожував фермеру притягненням до кримінальної відповідальності, заарештував його майно. Але за $10 тис. він обіцяв «закрити» питання і повернути майно, вилучене в рамках кримінального провадження.

Як розповів «Вістям» колишній слідчий з особливо важливих справ МВС Сергій Шуваєв, подібні схеми повернення майна за хабарі існували завжди. У рамках будь-якої кримінальної справи накладали арешт на будинок, автомобілі, інше майно і пропонували за певну винагороду повернути.

«Більше того, частина вилученого не стоїть без діла. Деякі машини і комп’ютери силовики можуть використовувати у службових потребах. Притому що комп’ютери вилучають незважаючи на те, що в законі є норма, яка забороняє це робити, якщо це завадить або ж може зупинити роботу підприємства (наприклад, під час численних обшуків в «Вістях» вилучали комп’ютери і фототехніку. — Авт.), але на це ніхто не звертає уваги. А потім кажуть: стільки-то доларів — і ми це повернемо. Вилучене майно стає предметом шантажу», — говорить Сергій Шуваєв.

Недбалість або злий умисел

Шуваєв не приховує: буває, що цінності зникають у стінах силових відомств. Ось нещодавно у слідчого в Києві із сейфу зникли 1, 2 млн грн. Хто доклав до зникнення руку, історія замовчує, але слідчий звільнився.

«За законом слідчий, вилучає майно у ході слідства, повинен здати гроші в банк на депозит. Якщо, звичайно, вони не мічені. Якщо ж вони мають написи і номери переписані — в камеру зберігання в финчасть. І чим швидше, тим краще, але не пізніше 10 днів з дня вилучення. Але дуже часто слідчі пишуть, що, мовляв, треба купюри оглянути, провести дослідження на справжність. Таким чином з’являється можливість відстрочити процедуру законним шляхом. Де і як вони зберігаються, нікого не цікавить», — розповідає Сергій Шуваєв.

А колишній заступник глави МВС, екс-губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль нещодавно повідомив, що навесні 2014-го прокурори разом з міліціонерами провели 32 обшуку в рамках розслідування кримінальних справ, по яких проходив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. У чотирьох квартирах Ставицького було знайдено $4,8 млн, 49,8 кг золота, а також величезна кількість ювелірних виробів і годинників (ціна за окремі одиниці досягала $500-600 тис.).

«Нам традиційно показали гарну картинку вилучення, але згодом не менш традиційно «забули» розповісти, що ж далі сталося з вилученими цінностями. Злі язики розповідають, що «годинник Ставицького» прикрашають натруджені руки мало не половини найбільш відповідальних посадових осіб Офісу генерального прокурора», — написав Геннадій Москаль повідомив, що зробив запит ГПУ з цього питання, на який чекає на відповідь.

Власне, таке можливо, говорить Сергій Шуваєв. Іноді нечисті на руки слідчі при вилученні не описують індивідуальні ознаки. «Приміром, годинник. Якщо вони дорогі, вони мають номер. Якщо не вписати цей номер, можна покласти дешеву підробку, а дорогі годинники привласнити. Це простіше простого зробити», — розповідає екс-слідчий.

Депутати хочуть встановити відповідальних

Вся проблема в тому, що за затягування у поверненні майна, а також за його зникнення слідчі не несуть жодної відповідальності — ані матеріальної, ані правової. А у випадку втрати вилученого майна відшкодовує збиток… держава.

«Змусити виконати рішення суду про повернення майна складно. Приміром, на вилучений автомобіль є постанова суду, але його не хочуть віддавати, хочуть на ньому ще поїздити. І вони починають займатися процесуальними хитрощами, щоб затягнути виконання таких постанов. Слідчий то у відпустці, то на лікарняному, а інший то у відрядженні, то ще десь. Процесуальні прокурори часто змінюються. Знайти конкретного виконавця дуже непросто. Це якщо діяти за законом. Доводиться попереджати силовиків про відповідальність або ж відкривати кримінальні провадження за ухилення від виконання рішення», — говорить «Вістям» адвокат Іван Ліберман.

Законопроект пропонує встановити відповідальність посадових осіб та визначити механізми повернення майна. А до моменту передачі обвинувального акта до суду всі процедури арешту або повернення майна власнику повинні бути вирішені слідчим суддею за клопотанням органу досудового розслідування.

АЛЛА ДУНІНА