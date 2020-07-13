Вікіпедія визнала депутата Лубінця рейдером

Редактори українськомовного розділу Вікіпедії внесли відомості на профайл депутата Верховної Ради Лубінця що стосуються його рейдерської діяльності.

У повідомленні йдеться, що на початку червня підприємство ТОВ «Волана» стало об’єднання об’єктом рейдерської атаки від злочинного угрупування з посадових осіб. Сумське СБУ з 2017 року розслідувало справу про спробу зміни державного кордону України, а у 2020 році справу підняли з архіву та додали до неї майно ТОВ «Волана», арештувавши на весь завод.

Вікіпедія посилається на ряд судових рішень, а також на заяву трудового колективу підприємства, який звернувся за допомогою до представництва Єврокомісії в Україні. Депутата Дмитра Лубінця звинувачують народного у причетності до цієї справи, адже він публічно виступивши з підтримкою рішень суду, які малі забрати виробничі потужності підприємства в поточних власників.





Нагадаємо, 3 липня 2020 року Сумський апеляційний суд скасував ухвалу про арешт майна підприємства. Державне бюро розслідувань розпочинають слідство проти посадових осіб СБУ та прокуратури, який підозрюють у рейдерстві та зловживанні владою, а Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом несанкціонованого втручання в систему суду.