Зовсім несамовитий: з’явилося ще одне відео з водієм, який влаштував смертельне ДТП під Києвом

В мережі з’явилося відео з імовірним винуватцем жахливого ДТП з чотирма жертвами під Києвом. В кадрі зафіксована процедура проходження перевірки 39-річного Антона Ж. на драгере.

Прилад показав, що в його крові міститься 1,32 проміле алкоголю.

Відео показав ресурс Вартові Еспресо.

У поліції Київської області повідомили, що Антона Ж. затримали, проте його довелося госпіталізувати, бо в лікарні він перебуває під охороною.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального Кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати авто на строк до 3 років.

Слідчі готують повідомлення про підозру у вчиненні злочину, а поліцейські за погодженням з прокуратурою звернуться до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.