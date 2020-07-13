Українців попередили про нові затопленнях: названі регіони під загрозою

У понеділок, 13 липня, прогнозується подальше підвищення рівня води в річках у західних областях України, що може загрожувати масштабним затопленням.

За даними Укргідрометцентру, у Волинській області можливе підтоплення на річці Прип’ять. В результаті підйому води можуть постраждати сільгоспугіддя, господарські будівлі та присадибні ділянки в окремих прирічкових населених пунктах Ратневского району.

Також протягом дня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підйом рівнів води на 0,3-1,3 м. При значних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

Попереджається, що на тлі підвищеної водності на річці Стрв’яж біля с. Луки (Самбірський р-н Львівська обл.) можливий початковий вихід води на заплаву.

«У зв’язку з опадами, місцями значними, 13 липня на річках басейнів Прута та Сірет очікується зміна гідрологічного режиму з підвищенням рівнів води на 0,2 — 0,7 м. В гірських районах існує загроза сходу селевих потоків», – йдеться в інформації.