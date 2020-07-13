Діючий президент Польщі Анджей Дуда, за попередніми результатами голосування, здобув перемогу в другому турі президентських виборів. Його вже привітав глава української держави Володимир Зеленський.

Так, за підсумками підрахунку 99,84% протоколів Дуду підтримали 51,22% виборців, свідчать дані Державної виборчої комісії Польщі. Його опонент, мер Варшави Рафал Тшасковский, отримав 48,78% голосів виборців. Дуда виграє з перевагою близько 493 000 голосів.

В Комісії повідомили, що ще не отримали протоколи з п’яти виборчих ділянок, однак там вважають, що ті істотно не вплинуть на результат.

Зеленський на своїй сторінці в Twitter привітав Дуду і побажав Польщі «під його керівництвом подальших успіхів та процвітання». Також Зеленський запросив президента Польщі відвідати Україну.

Зазначимо, що явка на виборах була рекордною для сучасної Польщі і склала 68,12%.

Дуда виграв президентські вибори у Польщі: його вже привітав Зеленський Twitter Володимира Зеленського