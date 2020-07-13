Приморські поліцейські-браконьєри випадково вбили іншого браконьєра

До суду передано справу які брали участь у нелегальній полюванні і з необережності вбили іншого браконьєра діючих співробітників поліції Приморського краю, повідомляє прес-служба регіонального СК.

У жовтні 2019 року співробітники поліції в компанії ще одного обвинуваченого домовилися пополювати незважаючи на діяв в цей час заборона на відстріл тварин. Мисливцям здалося, що вони помітили блиск очей тварини, який насправді виявився блиском хромованих деталей захованого в кущах мотоцикла іншого браконьєра – чоловік зачаївся, так як був впевнений, що обвинувачені є співробітниками охотнадзора і знаходяться на рейді.

Побачивши, що постріл вразив не тварина, а людини, браконьєри занурили труп і мотоцикл жертви в багажник своєї машини, а після викинули у водосховищі. Вже після вбивства двоє мисливців, що були чинними співробітниками поліції, які намагалися перешкодити розслідуванню справи і вводили слідчих в оману, надаючи неправдиві відомості.

Сумарно на обвинувачених заведені справи за п’ятьма статтями КК РФ, серед яких “Угон”, “Втручання в хід слідства”, “Незаконне полювання” та “Заподіяння смерті з необережності”.

“Наслідком зібрана достатня доказова база, в зв’язку з чим кримінальну справу із затвердженим обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті”, – повідомляється на сайті СК РФ по Приморському краю.