Під Києвом невідомі комахи одягають дерева в міцну павутину (фото)

Кияни діляться у соціальних мережах фотографіями дивного явища. Біля самого Києва у дачній місцевості під селищем Круглик помічено дерево, повністю вкрите щільною павутиною.

Стовбур має такий вигляд, ніби на нього вдягли панчоху. Віти також вкриті павутиною. У Facebook-спільноті «Тваринний світ України» дописувачі висловили припущення, що це робота горностаєвої молі, яка вкрила павутиною дерево.

Спеціалісти вказують, що це небезпечний шкідник для плодових і дикорослих дерев. Але точно визначити, хто з комах чи павуків так спотворив дерево, можуть тільки ентомологи, провівши ретельне дослідження.

: vechirniy.kyiv.ua

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