Кремль попередив росіян: з-за коронавіруса нас чекають труднощі в економічному плані

Керівництву Росії ще належить проаналізувати досвід проходження нинішньої кризи, заявив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков.

“Ще належить керівництву країни проаналізувати досвід проходження ось цього кризового часу, тим більше, що в економічному плані ще не все позаду. Нас чекають труднощі попереду – це очевидно, ми дивимося на глобальні масштаби”, – сказав Пєсков в інтерв’ю каналу “Росія 1”.

Він також зазначив, що вся структура керівництва країни спрацювала в цей період як злагоджений механізм. “Найгостріша фаза епідемії і супутнього економічної кризи була пройдена з найменшими можливими втратами. Це ми можемо сказати однозначно”, – додав Пєсков.

За його словами, влада країни не могли собі уявити, яким складним через поширення коронавирусной інфекції буде 2020 рік для Росії і всього світу. “Власне, напевно, жодне з поколінь з пандемією як такої не стикалося… Самі ми ніколи не жили в таких умовах. Це не могло, звичайно, не вплинути на нашу країну”, – сказав Пєсков.

Він зазначив, що поширення COVID-19 “додало кризових умов” як в Росії, так і в світі. “Коли з’явилася глобальна загроза, потрібно було прийняти енергійні заходи, щоб не обвалити охорона здоров’я країни, для того, щоб система охорони здоров’я могла усунути цю загрозу для життя людини. Причому, це все треба зробити в масштабах нашої вітчизняної географії – найбільшою географії в світі. Економіка була моментально мобілізована на виробництво засобів індивідуального захисту, апаратів ШВЛ, різних дезінфікуючих засобів”, – додав Пєсков.

Прес-секретар президента також висловив думку, що люди, які не вірять в коронавірус, є невігласами, “а в гіршому випадку – божевільними”. “Ця хвороба існує, ця хвороба особлива”, – сказав Пєсков, додавши, що хворіти – “часом страшно”. “Досі незвідані якісь відчуття”, – пояснив він. Нагадаємо, Пісків сам переніс зараження коронавірусом, 25 травня він виписався з лікарні.