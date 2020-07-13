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У німців все більше питань до месенджеру Telegram. Чому?

13.07.2020

Російські власті почали хвалити популярний месенджер за готовність допомогти їм у боротьбі з тероризмом і екстремізмом.

А от у Німеччині його все гучніше критикують за поширення дезінформації, пише Європейська експертна асоціація, з посиланням на Deutsche Welle.

На відміну від Facebook Telegram в Німеччині підпадає під ряд законів, що обмежують дезінформацію і заклики до ненависті.

Завдяки своєму іміджу платформи, захищеною від сторонніх очей і вух, месенджер Telegram однаково популярний серед противників політичних режимів у різних країнах і ідеологічних таборах – від лібералів до неонацистів, від Гонконгу до Ірану, від Росії до США. А завдяки невловимості своїх творців, він фактично непідвладний законам, що забороняє розпалювання ненависті і поширення дезінформації у соціальних мережах.

І поки Facebook підраховує збитки від втрати рекламних бюджетів від корпорацій, які вимагають від компанії видаляти пости завідомо неправдивого або ненавистнического змісту, Telegram в Німеччині видаляє лише кожен 10-й пост, що містить заклики правоэкстремистского спрямування. Такі цифри оприлюднило видання Der Spiegel в п’ятницю, 10 липня, з посиланням на дослідження Jugendschutz.net – спільного експертного центру уряду і федеральних земель Німеччини по захисту прав молоді у Мережі і партнер Федерального центру політичної освіти.

А автори дослідження, проведеного лондонським Інститутом стратегічного діалогу і присвяченого того, як американські расисти використовують Telegram, називають мессенджер “тихою гаванню для ненависті”. Один з висновків британських аналітиків: Telegram, який задумувався як інструмент комунікації громадян в країнах з авторитарними режимами, став місцем, де процвітають насильство та екстремізм.

“Гібридний” мессенджер як рупор дезінформації

Берлінський фахівець з масової комунікації і редактор порталу Netzpolitik.org Інго Дахвиц (Ingo Dachwitz) описує дітище Павла Дурова не інакше як “гібридний” мессенджер. “Гібридний” – тому що, з одного боку, Telegram грає роль класичного месенджера, але з іншого – функція груп і каналів з необмеженим числом передплатників робить його платформою для масової комунікації, не підконтрольною ніяким законам, будь то заборона на поширення дезінформації, розпалювання міжнаціональної ненависті або заклики до насильства.

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“Це вельми проблематично. Саме Telegram-канали сприяють односторонньої масової комунікації, яка може використовуватися для пропаганди”, – говорить редактор порталу Netzpolitik.org Інго Дахвиц. Nеtzpolitik – один з провідних у Німеччині сайтів, присвячених свободі інтернету і питань телекомунікації, лауреат премії “Репортерів без кордонів”.

Прийнятий у Німеччині напередодні виборів в бундестаг 2017 року “закон про Facebook” зобов’язує соціальні мережі з кількістю абонентів в ФРН більше двох мільйонів видаляти пости з дезінформацією і закликами до насильства протягом 24 годин після надходження скарги під загрозою штрафів, сума яких може досягати 50 мільйонів доларів.

Однак Telegram під дію цього закону не підпадає. Чим і користуються прихильники всіляких теорій змови в Німеччині для поширення антинаукової дезінформації. Наприклад, за даними берлінської газети Morgenpost, один з провідних ідеологів антикарантинных протестів – селебріті-кухар Аттіла Хильдман (Attila Hildmann) – порівнює в своєму каналі Ангелу Меркель з Адольфом Гітлером і не соромиться публікувати антисемітські теорії змови.

Сама по собі ідея неконтрольованої державою комунікаційної платформи симпатична і заслуговує всілякої підтримки, впевнений Інго Дахвиц. Однак надаючи екстремістам і нацистам можливість обмінюватися інформацією і поширювати свої ідеї, Telegram компрометує сам себе, вважає експерт.

На думку Дахвица, Telegram повинен бути визнаний соціальною мережею і підкорятися відповідним законам. Мова не тільки про “законі про Facebook”, але і про прийнятому у червні 2020 року законі про боротьбу з ненавистю в інтернеті. Він, серед іншого, зобов’язує операторів соціальних мереж не тільки видаляти розпалюють ненависть пости, але і повідомляти про них в поліцію.

“Альтернативна реальність” месенджерів та соціальних мереж

Берлінський Фонд імені Антоніо Амадеу заснований в 1998 році і ставить своєю метою боротьбу з расизмом, антисемітизмом і правим екстремізмом. У своєму дослідженні про роль соціальних мереж у створенні “альтернативної реальності” радикалами експерти фонду відзначають, що праві екстремісти воліють Telegram саме за необмежену кількість передплатників каналів.

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За даними фонду, влітку 2018 року американський неонацистський сайт Daily Stormer закликав своїх передплатників користуватися саме російським месенджером. З допомогою Telegram самоорганізувалися і німецькі праві радикали – наприклад, група неонацистів у східнонімецькому Хемніці планувала в 2018 році теракти через Telegram, пише берлінська газета Tagesspiegel у звіті з залу суду.

У своїй доповіді експерти Фонду відзначають, що чим рішучіше борються з екстремізмом Twitter, Facebook і Youtube, тим важливіше для радикалів стають напівзакриті месенджери, такі як Telegram.

Невловимі розробники і питання до анонімності

Багато німецькі ЗМІ, зокрема, Der Spiegel і респектабельна газета Süddeutsche Zeitung, відзначають також підозрілу закритість Telegram – на сайті месенджера немає ні адреси, ні контактних даних. Це вкрай незвична для Німеччини практика, адже німецькі закони наказують обов’язкове вказівку не тільки контактних даних власників сайтів, але і форми власності та номер реєстраційного посвідчення для юридичних осіб. Нічого цього на сайті месенджера немає. Розробники лише стверджують, що знаходяться в Дубаї.

Влітку 2019 року активісти демократичної опозиції в Гонконгу до свого превеликий подив з’ясували, що популярний там Telegram не гарантує учасникам анонімність групових чатів, і що китайські спецслужби можуть відносно просто встановити особи передплатників, пише Süddeutsche Zeitung з посиланням на активістку гонконгської демократичної опозиції, яка виявила “лазівку”. Але переходити на новий майданчик для комунікації було пізно – вся опозиція зареєструвалася в Telegram.

У самій Німеччині у ході розслідування діяльності праворадикальної угруповання “Революційний Хемніц”, справа якої було передано до суду в 2019 році, з’ясувалося, що Федеральне відомство з кримінальних справ мало доступ до листування в Telegram, про що самі підозрювані не здогадувалися. Їм здавалося, що їх зашифрований чат, але як з’ясувалося, слідчі мали всі технічні можливості для моніторингу листування і займалися цим, заручившись постановою суду. Іншими словами, чати в Telegram не так вже й захищені, як може здатися користувачам месенджера.

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Telegram як важлива платформа для опозиціонерів

Референт з питань свободи інтернету німецького підрозділу “Репортерів без кордонів” Ліза Діттмер (Lisa Dittmer) вважає, що при всій обгрунтованій критиці Telegram залишається важливою комунікаційною платформою для жителів країн з авторитарними режимами. Як приклад вона наводить Іран.

Однак і її насторожує не зовсім коректна самореклама месенджера, обіцяє клієнтам повне шифрування повідомлень, хоча це не зовсім так, а листування в групах не шифрується. “Ми рекомендуємо журналістам і активістам уважно вивчити параметри шифрування, перш ніж користуватися якимось конкретним месенджером”, – каже Ліза Діттмер.

Респектабельні ЗМІ теж використовують Telegram

Для засобів масової інформації, в тому числі і німецьких, Telegram залишається одним з каналів поширення контенту – поряд з іншими соцмережами та платформами. Свої канали в Telegram є у видань Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, FAZ, а також у Tagesschau – інформаційної програми першого каналу німецького телебачення ARD. Є свій Telegram-канал і у російської редакції Deutsche Welle: на даний момент на канал “Що там у німців?” підписалися близько 32 тисяч осіб.

Питання про збереження особистих даних користувачів Telegram ще раз постало після того, як в червні 2020 року в Даркнете з’явилася у продажу база даних мільйонів користувачів месенджера з Ірану та Росії – двох країн, де критика уряду може стати причиною великих неприємностей і де Telegram користується великою популярністю серед опозиції.

У тому ж місяці російські власті відмовилися від блокування Telegram і похвалили його розробників за готовність співпрацювати в справі боротьби з тероризмом і екстремізмом.

 

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