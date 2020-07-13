У німців все більше питань до месенджеру Telegram. Чому?

Російські власті почали хвалити популярний месенджер за готовність допомогти їм у боротьбі з тероризмом і екстремізмом.

А от у Німеччині його все гучніше критикують за поширення дезінформації, пише Європейська експертна асоціація, з посиланням на Deutsche Welle.

На відміну від Facebook Telegram в Німеччині підпадає під ряд законів, що обмежують дезінформацію і заклики до ненависті.

Завдяки своєму іміджу платформи, захищеною від сторонніх очей і вух, месенджер Telegram однаково популярний серед противників політичних режимів у різних країнах і ідеологічних таборах – від лібералів до неонацистів, від Гонконгу до Ірану, від Росії до США. А завдяки невловимості своїх творців, він фактично непідвладний законам, що забороняє розпалювання ненависті і поширення дезінформації у соціальних мережах.

І поки Facebook підраховує збитки від втрати рекламних бюджетів від корпорацій, які вимагають від компанії видаляти пости завідомо неправдивого або ненавистнического змісту, Telegram в Німеччині видаляє лише кожен 10-й пост, що містить заклики правоэкстремистского спрямування. Такі цифри оприлюднило видання Der Spiegel в п’ятницю, 10 липня, з посиланням на дослідження Jugendschutz.net – спільного експертного центру уряду і федеральних земель Німеччини по захисту прав молоді у Мережі і партнер Федерального центру політичної освіти.

А автори дослідження, проведеного лондонським Інститутом стратегічного діалогу і присвяченого того, як американські расисти використовують Telegram, називають мессенджер “тихою гаванню для ненависті”. Один з висновків британських аналітиків: Telegram, який задумувався як інструмент комунікації громадян в країнах з авторитарними режимами, став місцем, де процвітають насильство та екстремізм.

“Гібридний” мессенджер як рупор дезінформації

Берлінський фахівець з масової комунікації і редактор порталу Netzpolitik.org Інго Дахвиц (Ingo Dachwitz) описує дітище Павла Дурова не інакше як “гібридний” мессенджер. “Гібридний” – тому що, з одного боку, Telegram грає роль класичного месенджера, але з іншого – функція груп і каналів з необмеженим числом передплатників робить його платформою для масової комунікації, не підконтрольною ніяким законам, будь то заборона на поширення дезінформації, розпалювання міжнаціональної ненависті або заклики до насильства.

“Це вельми проблематично. Саме Telegram-канали сприяють односторонньої масової комунікації, яка може використовуватися для пропаганди”, – говорить редактор порталу Netzpolitik.org Інго Дахвиц. Nеtzpolitik – один з провідних у Німеччині сайтів, присвячених свободі інтернету і питань телекомунікації, лауреат премії “Репортерів без кордонів”.

Прийнятий у Німеччині напередодні виборів в бундестаг 2017 року “закон про Facebook” зобов’язує соціальні мережі з кількістю абонентів в ФРН більше двох мільйонів видаляти пости з дезінформацією і закликами до насильства протягом 24 годин після надходження скарги під загрозою штрафів, сума яких може досягати 50 мільйонів доларів.

Однак Telegram під дію цього закону не підпадає. Чим і користуються прихильники всіляких теорій змови в Німеччині для поширення антинаукової дезінформації. Наприклад, за даними берлінської газети Morgenpost, один з провідних ідеологів антикарантинных протестів – селебріті-кухар Аттіла Хильдман (Attila Hildmann) – порівнює в своєму каналі Ангелу Меркель з Адольфом Гітлером і не соромиться публікувати антисемітські теорії змови.

Сама по собі ідея неконтрольованої державою комунікаційної платформи симпатична і заслуговує всілякої підтримки, впевнений Інго Дахвиц. Однак надаючи екстремістам і нацистам можливість обмінюватися інформацією і поширювати свої ідеї, Telegram компрометує сам себе, вважає експерт.

На думку Дахвица, Telegram повинен бути визнаний соціальною мережею і підкорятися відповідним законам. Мова не тільки про “законі про Facebook”, але і про прийнятому у червні 2020 року законі про боротьбу з ненавистю в інтернеті. Він, серед іншого, зобов’язує операторів соціальних мереж не тільки видаляти розпалюють ненависть пости, але і повідомляти про них в поліцію.

“Альтернативна реальність” месенджерів та соціальних мереж

Берлінський Фонд імені Антоніо Амадеу заснований в 1998 році і ставить своєю метою боротьбу з расизмом, антисемітизмом і правим екстремізмом. У своєму дослідженні про роль соціальних мереж у створенні “альтернативної реальності” радикалами експерти фонду відзначають, що праві екстремісти воліють Telegram саме за необмежену кількість передплатників каналів.

За даними фонду, влітку 2018 року американський неонацистський сайт Daily Stormer закликав своїх передплатників користуватися саме російським месенджером. З допомогою Telegram самоорганізувалися і німецькі праві радикали – наприклад, група неонацистів у східнонімецькому Хемніці планувала в 2018 році теракти через Telegram, пише берлінська газета Tagesspiegel у звіті з залу суду.

У своїй доповіді експерти Фонду відзначають, що чим рішучіше борються з екстремізмом Twitter, Facebook і Youtube, тим важливіше для радикалів стають напівзакриті месенджери, такі як Telegram.

Невловимі розробники і питання до анонімності

Багато німецькі ЗМІ, зокрема, Der Spiegel і респектабельна газета Süddeutsche Zeitung, відзначають також підозрілу закритість Telegram – на сайті месенджера немає ні адреси, ні контактних даних. Це вкрай незвична для Німеччини практика, адже німецькі закони наказують обов’язкове вказівку не тільки контактних даних власників сайтів, але і форми власності та номер реєстраційного посвідчення для юридичних осіб. Нічого цього на сайті месенджера немає. Розробники лише стверджують, що знаходяться в Дубаї.

Влітку 2019 року активісти демократичної опозиції в Гонконгу до свого превеликий подив з’ясували, що популярний там Telegram не гарантує учасникам анонімність групових чатів, і що китайські спецслужби можуть відносно просто встановити особи передплатників, пише Süddeutsche Zeitung з посиланням на активістку гонконгської демократичної опозиції, яка виявила “лазівку”. Але переходити на новий майданчик для комунікації було пізно – вся опозиція зареєструвалася в Telegram.

У самій Німеччині у ході розслідування діяльності праворадикальної угруповання “Революційний Хемніц”, справа якої було передано до суду в 2019 році, з’ясувалося, що Федеральне відомство з кримінальних справ мало доступ до листування в Telegram, про що самі підозрювані не здогадувалися. Їм здавалося, що їх зашифрований чат, але як з’ясувалося, слідчі мали всі технічні можливості для моніторингу листування і займалися цим, заручившись постановою суду. Іншими словами, чати в Telegram не так вже й захищені, як може здатися користувачам месенджера.

Telegram як важлива платформа для опозиціонерів

Референт з питань свободи інтернету німецького підрозділу “Репортерів без кордонів” Ліза Діттмер (Lisa Dittmer) вважає, що при всій обгрунтованій критиці Telegram залишається важливою комунікаційною платформою для жителів країн з авторитарними режимами. Як приклад вона наводить Іран.

Однак і її насторожує не зовсім коректна самореклама месенджера, обіцяє клієнтам повне шифрування повідомлень, хоча це не зовсім так, а листування в групах не шифрується. “Ми рекомендуємо журналістам і активістам уважно вивчити параметри шифрування, перш ніж користуватися якимось конкретним месенджером”, – каже Ліза Діттмер.

Респектабельні ЗМІ теж використовують Telegram

Для засобів масової інформації, в тому числі і німецьких, Telegram залишається одним з каналів поширення контенту – поряд з іншими соцмережами та платформами. Свої канали в Telegram є у видань Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, FAZ, а також у Tagesschau – інформаційної програми першого каналу німецького телебачення ARD. Є свій Telegram-канал і у російської редакції Deutsche Welle: на даний момент на канал “Що там у німців?” підписалися близько 32 тисяч осіб.

Питання про збереження особистих даних користувачів Telegram ще раз постало після того, як в червні 2020 року в Даркнете з’явилася у продажу база даних мільйонів користувачів месенджера з Ірану та Росії – двох країн, де критика уряду може стати причиною великих неприємностей і де Telegram користується великою популярністю серед опозиції.

У тому ж місяці російські власті відмовилися від блокування Telegram і похвалили його розробників за готовність співпрацювати в справі боротьби з тероризмом і екстремізмом.