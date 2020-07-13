«Поділять по Дніпру»: Яценюк заговорив про розкол України

Екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що в наступному, 2021 році, в Україні можуть пройти дострокові парламентські вибори.

На його думку, фактично, монобольшинства в Раді у президента Зеленського вже немає, що може призвести до необхідності дострокових парламентських виборів. Про це колишній прем’єр заявив в ході онлайн-дискусії, відео з’явилося на facebook-сторінці Яценюка.

На думку екс-прем’єра, Україна стоїть перед ще одним складним випробуванням в поточному році – місцевими виборами, запланованими на осінь 2020 року. Яценюк зазначає, що головною метою, переслідуваною на місцевих виборах, буде не децентралізація, в політичний і ідеологічний розкол України.

Яценюк допускає, що в результаті виборів, Україна може бути «політично розділена по Дніпру». Причиною цього, на думку екс-прем’єра, стане те, що «кожен буде грати виключно свою скрипку». За словами Яценюка, головним питанням на прийдешніх місцевих виборах стане політична ідеологія, а не місцева компанія.

Згідно з проектом постанови Верховної Ради, місцеві вибори в Україні планується провести 25 жовтня.