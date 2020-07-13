Напали на підприємця: під Києвом затримали озброєну банду грабіжників

На Київщині затримали групу зловмисників, які в червні здійснили збройне пограбування підприємця у населеному пункті Козин Обухівського району. Тоді вони зв’язали господарів будинку пластиковими стяжками, і погрожуючи зброєю, заволоділи великою сумою грошей.

Як повідомила поліція Київської області, четверо фігурантів було затримано та поміщено в ІТТ, а під час проведення обшуків за місцем їх проживання силовики вилучили зброю, боєприпаси, банківські картки, мобільні телефони, мототранспорт, на якому зловмисники і скоїли розбійний напад.

Відкриті кримінальні провадження за частиною 3 статті 187 («Розбій»), за статтею 257 («Бандитизм») і частини 1 статті 263 («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Всім затриманим повідомлено про підозру у скоєних злочинах, а поліцейські перевіряють їхню причетність до скоєння інших злочинів на території області.

У поліції показали оперативне відео затримання зловмисників.