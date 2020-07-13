Дональд Трамп хотів продати Пуерто-Ріко

Президент США Дональд Трамп підняв питання про можливості «дивестиции» чи «продажу» острів Пуерто-Ріко після того, як там пронісся спустошуючого ураган «Марія».

Про це повідомила колишня виконуюча обов’язки секретаря з питань національної безпеки Елейн К. Дьюк в інтерв’ю The New York Times.

Елен Дьюк заявила, що була приголомшена почутим.

“Ви знаєте, що початкові ідеї президента були швидше ідеями бізнесмена. Чи ми можемо передати електрику на аутсорсинг? Чи можемо ми продати острів? Або ж позбутися від цього активу?” – такі питання задавав Трамп в перший рік свого президентства.

Дьюк працювала в адміністрації Трампа протягом ключового періоду, коли хвиля ураганів обрушилася на Техас, Флориду і Пуерто-Ріко.

Вона сказала, що одним з її найяскравіших спогадів була допомога в роздачі води бездомним у місті Понсе на південному узбережжі Пуерто-Ріко після урагану “Марія”, який обрушився в кінці літа 2017 року. Коли ураган “Марія” наблизився до Пуерто-Ріко, і Дьюк виступила за надзвичайну декларацію до того, як стихія обрушиться на острів, але Мік Малвани, тодішній директор по бюджету президента, чинив опір.

“Перестань бути такою емоційною, Елейн, справа не в людях, а в грошах”, – сказав їй Малвани.