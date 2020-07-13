NYT: Уряд Нідерландів змусить Росію заплатити за MH17

Уряд Нідерландів передало в Європейський суд з прав людини позов проти Росії у зв’язку з сбитием в 2014 році лайнера Boeing 777 компанії Malaysia Airlines. За словами міністра закордонних справ країни Стефа Блоку, таким чином країна надала максимальну підтримку окремих справах, переданим в ЄСПЛ родичами тих, хто був на борту MH17.

Про це пише американська газета The New York Times.

Газета нагадує, що на борту літака, що слідував рейсом MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, загинули 298 чоловік, після того як 17 липня 2014 року лайнер був збитий з російського зенітного ракетного комплексу «Бук» в небі над Донбасом.

«Вищим пріоритетом для уряду була й залишається прагнення до досягнення справедливості щодо 298 жертв збитого рейсу MH17, — заявив Блок. — Роблячи цей крок сьогодні — подаючи позов до ЄСПЛ і підтримуючи таким чином індивідуальні позови рідних і близьких усіма наявними в нашому розпорядженні засобами — ми наближаємося до досягнення цієї мети».

Як зазначив глава МЗС Нідерландів, безліч родичів загиблих, які звернулися до суду, зараз знаходяться на стадії необхідності представити докази претензій.

«У нас є ці докази і надання їх суду є кращим способом допомогти їм», — запевнив Блок.

У Москві подібне рішення визнали «ще одним ударом» по російсько-нідерландським відносин, пише NYT.

«Гаага з самого початку стала на шлях одностороннього покладання на Росію провину за крах рейсу МН17. Вважаємо, що цей крок лише призведе до подальшої політизації і ускладнить пошук істини», — заявила в п’ятницю офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Видання нагадує, що Росія неодноразово заперечувала причетність до трагедії. Тим не менш у Нідерландів є понад 300 свідків, перехоплені дзвінки та повідомлення, а також радіолокаційні дані, що підтверджують їх висновки. На думку голландського експерта з міжнародного права Маріці-де Хун, крок Нідерландів означає, що шанси на дипломатичне рішення, незважаючи на спроби залучити Росію до співпраці в розслідуванні, близькі до нуля.

«Росія не виконує свої юридичні зобов’язання, і голландське уряд робить висновок про те, що в якості наступного кроку необхідно мати рішення міжнародного суду», — наводить NYT слова-де Хун.

Експерт заявила, що Державна прокуратура країни займає жорстку позицію щодо чотирьох обвинувачуваних у справі про загибель Boeing. На думку-де Хун, у Нідерландів є хороші шанси на успіх.

«Ми повинні спробувати домогтися справедливості в кожному доступному суді», — заявив голландський депутат Шурд Шудсма, відомий своїми антиросійськими поглядами.

За його словами, країні буде простіше представити докази в ЄСПЛ, так як прокуратура Нідерландів вже зібрала всі докази по справі в окружному суді. У Фонді жертв авіакатастрофи MH17 зізналися, що задоволені рішенням Нідерландів звернутися в суд. Росію вони звинувачують у перешкоджанні розслідуванню.

«Ми надзвичайно задоволені цим кроком. Нідерланди продовжують свій чіткий і послідовний підхід до Росії, — цитує NYT слова голови фонду Піта Плуга, який втратив у катастрофі брата, невістку і племінника. — Ми сподіваємося, що це покладе кінець кампанії з дезінформації, проведеної Росією, і покладе кінець її протидії розслідуванню».