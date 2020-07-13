Напад на авто “Укрпошти”: поліція викрила злочинців (відео)

Викрили злочинців та знайшли гроші – близько двох із половиною мільйонів гривень, викрадених чотири дні тому з автомобіля “Укрпошти”. Про це на своїх сторінці у Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко.

Нагадаю, тоді на Полтавщині на авто напали підірвали невідомою вибухівкою. Викрали гроші і табельну збою охорони. Двох працівників “Укрпошти” було поранено, їх доправили до лікарні. Правоохоронці вже затримали чотирьох з п’яти підозрюваних. Один з них, за інформацією деяких ЗМІ, працівник Укрпошти. Усім загрожує довічне ув’язнення.