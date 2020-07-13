Влади Хабаровського краю закликали учасників протестів не піддаватися на провокації

Влади Хабаровського краю у зв’язку з масовими акціями протесту закликали жителів регіону не піддаватися на провокації і не влаштовувати безладдя з-за арешту губернатора Сергія Фургала. Звернення з закликом «не дозволити себе використати» опубліковано на офіційному порталі уряду регіону.

«Ми розуміємо почуття людей, які вийшли на вулиці і площі. Але вже зараз, через два дні, ми бачимо небезпечну тенденцію. Серед учасників мітингів з’явилися люди, які намагаються спровокувати заворушення. У одних просто „грає кров“, інші ж, можливо, наживаються на протест. Так набирає очки несистемна опозиція і блогери, у яких за рахунок яскравого контенту зростає число передплатників», — йдеться у зверненні.

Чиновники зазначають, що не можна допустити масових заворушень, сутичок з правоохоронними органами. «Якщо ви виступаєте проти беззаконня, самі не порушуйте закон! Нагадуємо, що всі масові акції не санкціоновані, — вказують влади. — Зараз Хабаровськ та інші міста краю в буквальному сенсі „гудуть“ вдень і вночі. Поважайте право на тишу тих, хто живе на жвавих вулицях. В першу чергу, це діти й літні люди. Ще раз звертаємося до вас: не піддавайтеся на провокації навіть з найкращих спонукань, висловлюйте свою громадянську позицію цивілізовано і в рамках закону!»

Також в уряді регіону звертають увагу мешканців на зростання захворюваності коронавирусной інфекцією і необхідність не допускати масового скупчення людей для запобігання COVID-19.

Губернатор Хабаровського краю Сергій Фургал був затриманий вранці 9 липня біля свого будинку в Хабаровську. Він звинувачується в організації вбивств бізнесменів та замаху на вбивство, які були здійснені в 2004-2005 роках. По кримінальній справі затримані ще чотири людини, які, як вважає слідство, складалися з Фургалом в одній ОЗУ. Губернатор не визнав провину. Слідчий комітет назвав затримання глави регіону роботою по декриміналізації Далекого Сходу.

Сергій Фургал став першим фігурантом кримінальної справи з числа губернаторів від системної опозиції, здобули перемоги над кандидатами Кремля на виборах 2018 року. Лідер ЛДПР Володимир Жириновський у Держдумі заявив, що російські власті почали діяти «як при Сталіні», і пригрозив виходом з фракції парламенту.

10 липня Фургала заарештували на два місяці. Після цього в Хабаровському краї почалися несанкціоновані мітинги і ходи в підтримку губернатора, в яких взяли участь десятки тисяч людей. Жителі скандують «Свободу Фургалу!», «Тримайтеся, Сергій Іванович, Хабаровський край за вас!», вимагають повернути його назад і заявляють, що іншого главу регіону не візьмуть. Акції протесту пройшли мирно, було затримано кілька людей.