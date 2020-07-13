Вища рада правосуддя виродився в ОЗУ

Судову владу в Україні захопили хабарники і покидьки.

В Україні — криза судової системи. У багатьох судах, особливо в регіонах, гостра нестача суддів, а в деяких — взагалі немає ніякого. А частина з тих, які здійснюють правосуддя і до яких є багато питань, — не мають можливості пройти переатестацію, пише видання Радіо Свобода.

Ряд вищих спеціалізованих судів третій рік не здійснює правосуддя. Але тому, що їх ніяк не можуть ліквідувати, державний бюджет продовжує втрачати сотні мільйонів гривень. Наводити порядок у цій сфері за законом покликані органи суддівського управління — але і з ними проблема.

Хто зацікавлений у блокуванні роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів? Хто зацікавлений, щоб сотні мільйонів йшли на утримання ліквідованих судів?

Всі ці питання стосуються роботи одного з найвпливовіших судових установ у країні — Вищої ради правосуддя. Наскільки він є незалежним і безстороннім? Чому члени Вищої ради правосуддя дозволяють приймати рішення щодо впливових суддів, закриваючи очі на ймовірний конфлікт інтересів? Чому там не перешкоджають спробам журналістів в цьому розібратися? І, нарешті, яку реформу системи пропонує президент Володимир Зеленський і не стануть запропоновані ним зміни черговий ширмою?

Вища рада правосуддя — один з найвпливовіших судових органів в Україні, завданнями якого, зокрема, є призначення і звільнення суддів. Але чомусь звільнити деяких представників Феміди не вдається роками.

Як, наприклад, Артура Ємельянова. Це красномовний приклад ефективності в роботі Вищої ради правосуддя.

Історія (не) звільнення судді Ємельянова

У часи президентства Віктора Януковича Артур Ємельянов був заступником голови Вищого господарського суду.

Суддю Артура Ємельянова називали «особою судової системи Януковича»

У Громадській раді чесноти його навіть називали «особою судової системи Янукович». А «Схеми» в 2017-му розповідали, як його сім’я придбала елітне майно по всьому світу.

Раніше «Схеми» розповідали, як сім’я Ємельянова отримала елітне майно по всьому світу

Ще в січні 2019 року Вища рада правосуддя привлекл Ємельянова до дисциплінарної відповідальності у вигляді подання про звільнення. Мова йшла про тиск з його боку на іншого суддю для прийняття потрібних йому судових рішень.

«Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя прийшла до висновку, що дії судді Вищого господарського суду Ємельянова … свідчать про його втручання у процес здійснення судочинства суддею господарського суду міста Києва Пригунова у вирішенні конкретних судових справ, перешкоджання здійсненню судами правосуддя на визначених законом засадах, тиск на суддів шляхом спонукання, погроз, шантажу та іншого», — доповідали на засіданні ВСП, де розглядалося питання судді Ємельянова.

Але і через півтора року він — досі суддя. Чому?

«Схеми» поцікавилися про це у голови ВСП Андрія Овсієнко, якого зустріли перед Верховним судом.

— Чому так затягується розгляд справи про звільнення судді Ємельянова?

— Мені важко сказати. Треба, напевно, доповідача питати, наскільки він готовий для цього, щоб ми розглянули цю справу.

— В 2018 році було прийнято рішення, що там потрібно звільнити. Навіть суд вже підтвердив, була заява …

— Давайте, щоб ми не коментували до закінчення розгляду справи. Я можу тільки сказати, що ми його готові розглядати і розглядаємо. Йдуть оскарження наших рішень, йдуть оскарження питань, пов’язаних з дисциплінарною відповідальністю. Це об’єктивний процес. Можливо, тривалість його є дещо більшою порівняно з іншими справами.

«Схеми» поцікавилися у голови ВРУ Андрія Овсієнко, чому суддя Артур Ємельянов досі не звільнений

Вже і вища судова інстанція сказала останнє слово в цій справі.

У квітні 2019-го Велика палата Верховного суду залишила без змін рішення про покарання судді Ємельянова. Тоді його оскаржив сам суддя. А в березні 2020 року ця ж палата закрила ще одну заяву вже за поданням іншої людини.

Незважаючи на це, остаточно суддю Ємельянова Вища рада правосуддя не звільняє. Та якщо засідання по його справі раніше переносили, то зараз — і не призначають.

На таких засіданнях був присутній і член УСП Павло Гречкивский. Раніше «Схеми» рассказывалие, що сім’ї Ємельянова і Гречківського були партнерами по бізнесу.

Раніше «Схеми» розповідали, що сім’ї Ємельянова і Гречківського були партнерами по бізнесу

Тоді сам Гречкивский спочатку переконував журналістів, що не знає Ємельянова, — а потім передумав і заявив, що знає тільки «візуально»: «Не знаю такого … Знаєте, коли я з ним познайомився? Коли я був у Київській міській раді, я від Київради був членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії господарських судів. А він тоді приїжджав, він уже тоді займав якусь посаду в Донецьку або Донецькій області. Я не знаю. Але він приїжджав як старший делегації — і тоді візуально, підкреслюю — візуально, я з ним познайомився».

Примітно, що при розгляді справи судді Ємельянова Павло Гречкивский постійно просив про самовідвід, — і інші члени ВСП йому в цьому відмовляли.

При розгляді справи судді Ємельянова Павло Гречкивский постійно просив про самовідвід, і інші члени ВСП йому в цьому відмовляли

Зараз доповідачем у цій справі є член ВСП Олег Прудивус. Тому «Схеми» поцікавилися у нього про долю справи Ємельянова.

— Чому не розглядається справа судді Ємельянова?

— Пізніше будете задавати питання,- відсахнувся член ВРУ.

Зараз доповідачем по справі судді Ємельянова є член ВСП Олег Прудивус — у нього «Схеми» і поцікавилися про його долю

Втім, закриття справ по завершенню терміну розгляду — типова ситуація у Вищій раді правосуддя. Тільки в 2018 році таких справ закрили близько трьох тисяч.

Вищий госпсуд: ліквідувати не можна залишити

Володимир Поліщук — колега згаданого Артура Ємельянова і також суддя Вищого господарського суду. «Схеми» навідалися в розпал робочого дня в його кабінет, але той виявився закритий.

У розпал робочого дня кабінет колеги судді Ємельянова Володимира Поліщука, куди навідались «Схеми», — закритий

Пішов третій рік, як Вищий господарський суд — той, в якому працює Поліщук і ще 12 інших суддів — оголосили ліквідованим. Але в дійсності цього так і не сталося. Суддям і далі продовжують платити зарплату. З грудня 2017 року ці судді не розглядають судові справи.

Пішов третій рік, як Вищий господарський суд оголосили ліквідованим, — але в дійсності цього так і не сталося

«Схеми» запитали у голови ліквідаційної комісії Любові Соловйової, як так сталося. Вона пояснила: або судді повинні самі звільнитися, або їх мають перевести в інші суди. Але ні те, ні інше не виконується.

— Чому, на вашу думку, досі не ліквідовані суди — Вищий господарський суд та інші?

— Вся проблема в тому, що у нас у Вищому госпсуді в штаті знаходиться 13 суддів. Всі питання щодо переведення, звільнення, вирішує Вища рада правосуддя.

— Без переведення суддів не можна ліквідувати?

— Не можна. Вони у нас в штаті, і ми їх не можемо ліквідувати. У нас все готово для ліквідації.

Як так сталося — «Схеми» запитали у голови ліквідаційної комісії Любові Соловйової

Витрати, пов’язані з ліквідацією Вищого господарського, Вищого адміністративного та Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ за 2018 і 2019 роки для держави становлять близько 157 млн гривень. А на 2020 рік заплановано ще більше 72 мільйонів.

Але мети ще не досягнуто — їх ліквідація не завершена.

Голова ліквідаційної комісії Любов Соловйова припускає, що і цього року справа не вирішиться.

— За вашими відчуттями, в 2020 році ця ситуація може бути не вирішена, так?

— Думаю, що так.

Суддів набирає, оцінює, рекомендує до звільнення або переведення в інший суд Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

Втім, остаточне рішення приймає інше судове установа — Вища рада правосуддя.

ВККСУ — перша ланка щодо переведення суддів. Але вона не працює вже майже вісім місяців. Вища рада правосуддя повинен був провести конкурс з відбору нового складу комісії, але досі цього не зробив.

ВККСУ — перша ланка щодо переведення суддів, але вже майже вісім місяців вона не працює

Є ще одна проблема, яку повинна була б вирішити ця комісія і яка через ВСП не може заробити.

В країні не вистачає понад двох тисяч суддів. І нових набрати неможливо.

Суддівський кадровий голод

Один суддя на весь суд — це вже майже типова для України картина. Наприклад, Тетяна Косович в Тетіївському районному суді Київської області.

Тетяна Косович — єдина суддя в Тетіївському районному суді Київської області

За її словами, вона вже більше року — єдина представниця Феміди в місцевому суді: «З 21 березня 2019 року я працюю одна. Це надмірне навантаження, це відчувається і позначається на строках розгляду справи, від чого я, наприклад, особисто страждаю, турбуюся».

Існують і суди, де немає жодного судді — як в Оратівському районі Вінницької області.

У результаті людям доводиться довго чекати на судові рішення, а справи частково передають в суди інших, віддалених міст.

Тому деякі справи роками лежать без розгляду, розповідає адвокат Ігор Неживок: «Найближчий район, Оратівський — там взагалі два роки немає суддів. У мене там кілька справ. Вони два роки лежать і взагалі не розглядаються. Аліменти банальні там люди роками не можуть отримати. Держава дочекається, що будуть — моя особиста думка — масові звернення до Європейського суду (з прав людини — ред.) З цього приводу».

Адвокат Ігор Неживок розповідає, що в Оратівському районі Вінницької взагалі два роки немає суддів

Що це за організація — Вища рада правосуддя? Її називають «вершителем доль» суддів.

Про визначальної ролі ВСП говорить і член Громадської ради чесноти Роман Маселко: «Вища рада правосуддя — ключовий орган у судовій системі, який вирішує все, що стосується суддів: починаючи з призначення, звільнення, просування — то є перша, друга, третя інстанція. Покарання — наприклад, якісь порушення. Все це вирішує Вища рада правосуддя».

Про визначальної ролі Вищої ради правосуддя говорить і член Громадської ради чесноти Роман Маселко

Павло Гречкивский — один з членів комісії при цій ВСП.

«Схеми» планували відвідати його засідання 5 червня. Там якраз повинні були заслухати справу, про яку згадують на записах, оприлюднених НАБУ.

ВСП (не) для журналістів

Від самого входу до Вищої ради правосуддя знімальну групу «Схем» супроводжували дві людини. В той день там були заплановані два заходи, на одне з яких журналісти збиралися потрапити. Але, незважаючи на заздалегідь надіслані листи з проханнями акредитувати «Схеми» на всі заходи, знімальна група не змогла потрапити на засідання. На дверях журналістів зустрів представник судової охорони.

— Чому ми не можемо туди зайти?

— Засідання вже почалося,- пояснив один із судових охоронців. — Більше десяти людей не можна,- додав він.

Незважаючи на листи з проханнями акредитувати «Схеми» на всі заходи у ВСП у конкретний день, знімальна група так і не змогла потрапити на потрібну засідання

Згодом виявилося, що всі засідання ще не почалося, але зайти журналістам все одно не дозволили.

До знімальної групи підійшов чоловік. Це — Володимир Власов, начальник управління з питань управління майном та контролю за його використанням секретаріату ВСП.

— Ви можете потрапити тільки під час перерви.

— Нам пояснили, що воно ще не розпочалося.

— Хто пояснив? Вам пояснив голова комісії? Вам ніхто не пояснював. Вам пояснив представник прес-центрі.

Це — Володимир Власов, начальник управління з питань управління майном та контролю за його використанням секретаріату ВСП

Серед інших наведених пояснень звучало таке, як «карантин». Згодом Власов почав цитувати внутрішній розпорядок.

— Тут написано, що ви повинні дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку ВСП. Якщо ви його порушуєте — ви здійснюєте правопорушення. Якщо ви здійснюєте правопорушення, — то головуючий, якщо це в залі засідання, а якщо ні, то зараз керівник секретаріату або голова ВСП має право прийняти рішення припинити це правопорушення шляхом застосування до вас заходів. Зокрема, викликати Нацполицию або силами охорони попросити вас за межі будівлі.

— Ви нам забороняєте задати питання членам ВСП?

— Я вам не забороняю. Я вам сказав, що є порядок — Не можете ви зробити все, що вам хочеться.

— Коментар після засідання?

— Він не передбачений регламентом роботи комісії.

Пізніше начальник управління майном ВСП почав цитувати журналістам внутрішній розпорядок

Зрештою, «Схеми» дочекалися завершення засідання. Але як раз перед виходом членів комісії кілька людей у коридорі взяли в руки стільці, і таким чином звузили прохід для журналістів.

Після завершення засідання кілька людей у коридорі завадили поставити запитання членам ВСП

Ще дві людини у формі судової охорони заблокували частину коридору, виключаючи для журналістів запис коментарів члена ВСП Гречківського та інших. А оператору дозволили відеозйомку тільки під час перерви — якраз тоді, коли всі учасники мовчали.

За закритими дверима згадана Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя рекомендував ВСП закрити справу про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника Державної судової адміністрації Зиновія Холоднюка.

За закритими дверима згадана комісія рекомендувала ВСП закрити справу про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника Госсудебной адміністрації Зиновія Холоднюка

Заявник — Станіслав Щотка, екс-член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України — просив звільнити Холоднюка, бо той, на його думку, перевищив повноваження, видавши наказ про його звільнення з посади члена ВККСУ.

Заявник — Станіслав Щотка, екс-член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України — просив звільнити Холоднюка

Згадка про цю історію є на так званих «записах Вовка» — нібито з кабінету голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. На записах голоси, схожі на голоси суддів ОАСК, планували заблокувати роботу членів комісії, які і повинні їх оцінювати, — в тому числі і Щотки. І, на думку слідства, хотіли призначити своїх членів комісії … рішеннями свого ж суду.

«Не бажаючи проходити оцінювання, голова суду почав створювати штучні перешкоди в діяльності окремим членам ВККС, організувавши подачі позовних заяв проти них у свій же суд», — припускали в НАБУ.

Сам Павло Вовк називав ці записи компіляцією і монтажем.

Операція «суддівська переатестація»

Окружний адміністративний суд Києва і його судді неодноразово фігурували в журналістських розслідуваннях.

Окружний адміністративний суд Києва і його судді неодноразово фігурували в журналістських розслідуваннях

Це той же суд, де різними способами, як раніше розповідали «Схеми», обходять систему автоматичного розподілу справ між суддями, яка повинна зробити це розподіл справедливим.

Очолює Окружний адмінсуд Києва згаданий Павло Вовк.

Суддя Вовк очолює Окружний адмінсуд Києва

Переатестувати Вовка і багатьох інших суддів цього суду має Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Але досі цього не зробила.

Чому так?

Наприклад, в 2019 році Павло Вовк та десятки суддів Окружного адмінсуду Києва не приходили на цю комісію на оцінювання — з різних причин.

Експертка «Центру протидії корупції» Чижик Галина передбачає: «Судді Окружного адмінсуду Києва на чолі з Павлом Вовком і Євгеном Абловим боялися невтішних для себе результатів оцінювання. Тому що за законом суддя, який не пройшов оцінювання, повинен бути звільнений. Тоді НАБУ проводило розслідування щодо незаконного збагачення Павла Вовка. І, крім того, багато було питань щодо нього самого. І у нього було багато підстав думати: не буде його оцінювання легким і успішним. Те ж стосується і інших суддів ОАСК».

Експерт «Центру протидії корупції» Чижик Галина передбачає, що судді ОАСК боялися невтішних для себе результатів оцінювання

Також прокурори почули на згаданих записах з суддівських кабінетів голос, схожий на голос члена Вищої ради правосуддя. А ще — зафіксували згадка прізвища іншого його колеги. Це той самий рада, який так і не зміг провести конкурс у Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Влітку 2019-го на засіданні Вищої ради правосуддя прокурор просив тимчасово відсторонити від правосуддя суддів Павла Вовка і Погрібніченка Ігоря, по яких ведеться розслідування.

Влітку 2019-го прокурор просив на засіданні ВСП тимчасово відсторонити суддів Павла Вовка і Погрібніченка Ігоря

А також — зробити відвід члена ВСП Прудивуса Олега.

«Отримані дані свідчать про як мінімум дружніх відносинах Вовка Павла В’ячеславовича та члена ВСП», — зазначала вона.

Члени Вищої ради правосуддя задовольнили тільки один відвід — Прудивуса Олега. А ось суддів Вовка і Погрібніченка від правосуддя так і не усунули.

Можливі конфлікти інтересів у членів ВСП

Досліджуючи діяльність ВСП в той період, «Схеми» встановили: того дня самовідвід у справі Павла Вовка повинні взяти ще троє членів ВСП, серед яких був і доповідач. Але ніхто з них не зробив цього.

Перший — сам голова ВСП Андрій Овсієнко. Його дружина, Оксана Овсієнко — кандидат у судді. І вона проходила практику в Окружному адміністративному суді, — яким керував Павло Вовк. Якраз за кілька місяців перед цим розглядом Павло Вовк як голова суду і повинен був призначити для дружини члена ВРС «коуча-наставника» в суді.

Дружина голови ВСП Андрія Овсієнко проходила практику в ОАСК, яким керував Павло Вовк

А вже потім Андрій Овсієнко на камеру пояснював журналістам, чому він та інші члени відмовилися відсторонити від правосуддя Павла Вовка: «Доводи, які були викладені в підтвердження клопотання, не знайшли свого підтвердження тими доказами, які були представлені».

Другий — Володимир Говоруха, колишній голова ВСП. В той день — доповідач у справі Павла Вовка.

«Схеми» виявили, що раніше суддя Вовк як член колегії приймав рішення у приватній справі цього члена ВСП Говорухи — ще за часів президента Януковича у 2011 році.

Завдяки тому рішенням судді Вовка Володимиру Говорухе виплатили 268 000 гривень в якості «недоотриманої заробітної плати», а ще 241 000 — як «недоотримане довічне грошове утримання».

Павло Вовк як раніше суддя приймав рішення по справі члена ВСП Володимира Говорухи, завдяки якому йому виплатили понад півмільйона гривень

І це схоже на конфлікт інтересів члена ВСП — а значить, він повинен був зробити відвід у справі. Але не зробив цього.

Третій — член ВСП Віктор Шапран.

У 2012 році він як суддя Київського апеляційного господарського суду просив суд не платити податки з зарплати державі — у розмірі 14 000 гривень. На його думку, ці гроші повинні бути зараховані йому як дохід. Це прохання і задовольнив суддя Вовк.

Також Вовк задовольнив прохання ще одного члена ВСП Віктора Шапрана не платити податки з зарплати — у розмірі 14 000 гривень

Ще один — член ВСП Віктор Грищук — був присутній, коли розглядали питання відсторонення судді Погрібніченка від правосуддя. І саме Погрібніченка був суддею у справі Грищука — він розглядав питання про правомірність призначення Грищука членом ВСП. Спочатку суддя Погрібніченка залишив заяву без руху, нібито знайшов у заяві недоліки, — а згодом і взагалі повернув його позивачу.

Суддя ОАСК Погрібніченка був суддею в справі ще одного члена ВСП Віктора Грищука — про правомірність його призначення

Чому ж члени ВСП не взяли самовідвід? Чи Могли вони бути неупередженими, і не кидає це тінь недовіри на прийняті ними рішення?

Конфлікт інтересів стосовно членів ВСП зараз розглядає НАПК. «Схеми» відправили туди запит і чекають відповіді.

На думку експертка «Центру протидії корупції» Галини Чижик, мова йде про «очевидний конфлікт інтересів»: «Про це говорить прямо як закон« Про судоустрій і статус суддів», так і закон про Вищу раду правосуддя — що член ВСП не має і не може розглядати питання, що стосуються судді, якщо цей суддя раніше справи стосовно такого члена ВСП. Тут очевидний конфлікт інтересів. І повинен член ВСП заявити відвід. Це, з одного боку, питання про чесноти самих членів ВСП — і за це їх треба було б звільняти. Інша справа, що ВСП ефективного механізму звільнення не має».

Але поставити питання про конфлікт інтересів самим членам Вищої ради правосуддя непросто.

В коридорі будинку, де вони працюють, перед знімальною групою, яка приїхала туди в черговий раз, щоб записати коментар, вибудували «живу стіну» з людей, які перекривають прохід, заблокувавши таким чином підхід до членів ВСП.

Там і судова охорона, і вже згаданий керуючий майном ВСП.

На питання про можливий конфлікт інтересів, який журналістам вдалося озвучити в коридорі, коли повз швидко проходили члени ВСП, Віктор Шапран коротко відповів: «Ніякого конфлікту інтересів немає».

«Ніякого конфлікту інтересів немає», — так Віктор Шапран відповів на питання журналістів про можливий конфлікт інтересів

Саме члени ВСП, які не усунули суддів Окружного адмінсуду від правосуддя, і деякі з яких, за інформацією прокуратури, фігурували на записах, і повинні були провести конкурс на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Він так і не відбувся, тому що члени ВСП не змогли залучити до конкурсної комісії міжнародних експертів. Участь таких фахівців — вимога закону. У свою чергу, у ВСП стверджують, що, навпаки, це міжнародні та іноземні організації не надали пропозиції. А спостерігачі за цим процесом вважають, що саме ВСП заблокувала конкурс — прийнявши такий порядок, з яким не погодилися міжнародні експерти.

«Він (ВСП — ред.) зробив все, щоб ця комісія не була створена, — зазначає член Громадської ради чесноти Роман Маселко. — Що він зробив: по-перше, затвердив положення про цей конкурс, яке перевернуло все з ніг на голову. Це фактично звело нанівець роль міжнародників».

Таку ж думку озвучував і Михайло Жернаков — голова правління Фонду Dejure: «Міжнародні експерти не мали можливості і взагалі не мали жодним чином ніякого бажання делегувати туди експертів. Тому що це положення, яке прийняв ВСП, абсолютно не відповідає закону — про що міжнародні експерти прямо писали Вищої ради правосуддя неодноразово».

Сьогодні в Україні не вистачає понад двох тисяч суддів. Сотні мільйонів гривень йдуть на фінансування судів, які повинні були бути ліквідовані ще три роки тому, і суддів, які не працюють, — бо їх не можуть перевести.

У той же час фігуранти оприлюднених НАБУ записів — судді Окружного адмінсуду Києва — можуть не хвилюватися за свою переатестацію. Тому що Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка повинна її провести, — не працює.

Напередодні президент Володимир Зеленський запропонував новий проект закону про судоустрій. Згідно йому, конкурс у Вищу кваліфікаційну комісію знову має провести Вища рада правосуддя. Той самий, який вже не зміг його провести.

Більш того, законопроект Зеленського пропонує, щоб порядок переатестації суддів, наприклад, того ж Павла Вовка, стверджував саме Вища рада правосуддя, — деякі члени якого і самі є фігурантами записів з суддівських кабінетів Окружного адмінсуду Києва.

А також, як виявилося, доповідач і кілька інших членів цього ж ВСП не взяли самовідвід при розгляді справи судді Павла Вовка — голови ОАСК. І це має ознаки конфлікту інтересів.

Таке переплетення різних інтересів не сприяє довірі до судової влади і підриває надію на успішне реформування судової системи.

Сергій Андрушко, Радіо Свобода