Як прес-секретар Зеленського Юлія Мендель знищує його рейтинг

Нещодавно український інформпростір підірвала інформація про те, що прес-секретар президента України Юлія Мендель нібито перебуває в романтичних стосунках з Володимиром Зеленським і чекає від нього дитину.

Через кілька днів вона записала відео, в якому закликала не довіряти фейкам. Ролик опубліковано на сторінці в Instagram Мендель.

Прес-секретар Володимира Зеленського дала у соцмережі посилання на видання, яке згадує тему вагітності Мендель від глави держави, що протягом останнього тижня обговорювалась в мас-медіа.

«Кожен Фейк має своє ім’я. На каналі 24 вийшла стаття з іменами топ-фейкосоздателей року. Читайте, думайте і пам’ятайте: Ви — те, що ви споживаєте. Особливо, коли мова йде про інформації. Поважайте інших і головне — поважайте себе», — звернулася Мендель до користувачів мережі.

Спростуванням пост Мендель назвати складно, оскільки ресурс, на який вона посилається, неодноразово був спійманий на поширенні фейків. Однак, багатьох експертів цікавить інше питання: навіщо людині, яка працює з медіа — коментувати чутки?

Постійно потрапляє в скандали

Мендель працює в команді Зеленського вже більше року, і за цей час встигла потрапити в ряд скандалів, які ставлять під сумнів її професійні якості.

Крім того, багато експерти дивуються, як Мендель вдалося виграти конкурс на цю посаду, серед 4 тисяч претендентів. Від кандидатів тоді вимагалося знати мінімум три мови, мати досвід у журналістиці або публічній сфері та, за необхідності, працювати 24/7.

Раніше, спільнота незалежних українських журналістів вимагало звільнення Мендель «за непрофесійну поведінку стосовно журналістів». Тоді прес-секретар накинулася на журналіста «Схем» Сергія Андрушка і відштовхнула його, щоб він не встиг задати питання Зеленському.

«У зв’язку з непрофесіоналізмом, неетичною поведінкою і провокацією штучних конфліктів вимагаємо звільнити Юлію Мендель від посади прес-секретаря президента України Володимира Зеленського», — говорилося в заяві спільноти «Ініціатива 34».

Журналісти нагадали, що «відкрите спілкування з журналістами — це не тільки ознака демократичності влади, але і її борг».

Ще один конфуз, в який потрапила Мендель, трапився під час виступу Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Тоді вона вела у соцмережі трансляцію: перші півтори хвилини транслювала відео повернений на 90 градусів. Але потім чиновниця схаменулася і перевернула його.

Втім, сам президент заступився за свою підлеглу і сказав «Дівчинку, в цьому випадку, буду захищати». Ця фраза збентежила багатьох, оскільки виникає питання, чим Мендель заслужила таке особливе ставлення свого начальника і чому він не звільнив працівника, який псує його рейтинг.

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