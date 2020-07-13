Під Києвом чоловік підстрелив свого племінника-поліцейського

У Броварах Київської області в результаті конфлікту між родичами до лікарні з вогнепальним пораненням потрапив співробітник патрульної поліції.

Про це повідомляє УНН із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Відомо, що між патрульним (мешканець Броварів 1981 року народження) та його дядьком (1951 року народження) вінік конфлікт, ймовірно, майнового характеру.

Під час конфлікту старший чоловік схопив гладкоствольну рушницю та вистрелив у племінника. У результаті пострілу поліцейський отримав наскрізне вогнепальне поранення стегна.

Наразі підозрюваного затримано. Потерпілий проходити лікування.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за кваліфікацією “замах на вбивство”.