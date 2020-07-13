Бен Ходжес: Якщо країни Заходу не мають інвестицій в Україні, їм нема за що боротися

«Якщо Кремль зважиться на наступ, слід очікувати потужних кібератак проти України, які мають зруйнувати комунікації, вивести з ладу системи управління».

У виданні «український Тиждень» обговорили можливість атаки РФ на Україну, відповідь Заходу та проблеми Чорноморського регіону з колишнім командувачем ЗС США в Європі, експертом Центру аналізу європейської політики (CEPA) генерал-лейтенантом у відставці) Беном Ходжесом.

— Військові атаки відбуваються тільки при сприятливих умовах. Чи вважаєте ви, що нинішня політична, економічна і військова ситуації зручні для Росії для вторгнення в Україну, яке, як кажуть аналітики, може відбутися у вересні?

— Звичайно, для цього у вересні будуть усі передумови, наприклад літня посуха і нестача води в Криму. До того ж у регіоні триває дезінформаційна операція Кремля, з допомогою якої він намагається говорити про гуманітарну катастрофу. Також цьому сприяють і зміни в Конституцію РФ, якими російські влади намагаються юридично оформити свої претензії на колишні республіки Радянського Союзу. Росіяни і далі видають громадянам України свої паспорти. Це все політичні та економічні умови. Потім треба звернути увагу на військові навчання «Кавказ-2020», які зберуть в регіоні значні сили ЗС РФ. А також розуміти, що відбувається у Сполучених Штатах. Ми відволіклися, зараз нам вистачає власних викликів і загроз з-за пандемії COVID-19, триває насильство на вулицях, і особливо з-за майбутніх президентських виборів. Вересень — це ж лише за кілька тижнів до наших виборів. До цього можна додати абсолютно помилкове рішення про виведення 9500 американських військових з Німеччини. Велика частина з цих сил важныа для організації логістики, швидкого підкріплення. Отже, всі ці речі не обов’язково означають, що атака буде. Проте передумови є.

Тому дуже важливо, що за ситуацією стежать не тільки Збройні Сили України, але й інші країни регіону, наприклад Грузія, Румунія і Туреччина. І Сполучені Штати також звернули на це увагу, як і НАТО. Крім того, я вважаю, що Німеччина і Франція повинні по-справжньому тиснути на Кремль, однак досі цього не зробили. Вони також зіткнулися зі своїми внутрішніми викликами через необхідність відновлення після пандемії. Тому якщо Кремль визнає, що з боку Заходу реакція буде мінімальною, то це створює певні ризики. Такі розрахунки можуть спричинити атаку певного типу. Звичайно, хотілося б помилитися в цьому. І я впевнений, що ВСУ зроблять все необхідне, щоб бути готовими забезпечити розвідку. Україна тісно співпрацює з Грузією, Молдовою і Румунією, щоб дуже уважно спостерігати за цими навчаннями і за всім, що відбувається на Чорному та Азовському морях. У той же час вам знадобиться весь спектр розвідувальних можливостей, зокрема радіотехнічна розвідка і аэроразведка. Україна демонструє високий рівень роботи з БПЛА, це також має важливе значення. Однак потрібно спостерігати за морським простором, щоб знати, що там відбувається.

— Що може бути використано як причина нападу? І чому Росія здатна зробити такий крок?

— Звичайно, недолік води в Криму. Частково це за погодних умов, частково-за блокування Северокрымского каналу українською стороною. Кремль постійно говорить про гуманітарну кризу, і він не здатний самостійно впоратися з налагодженням постачання води або розвитком потужностей для опріснення. Отже, на мій погляд, їх меседж буде звучати приблизно так: «У нас гуманітарна криза, ми не маємо іншого вибору, ніж відкрити дамбу поблизу Нової Каховки». Наскільки мені відомо, в цьому регіоні вже йдуть інформаційні операції, які намагаються в цьому переконати. Я не знаю, яким саме буде напад: чи вертольоти зі спецназівцями, або якісь люди-загарбники без уніформи, або навіть повітряний удар. Головна мета — вивести з ладу дамбу. Однак існує багато способів повернути собі воду. Якщо росіяни це зроблять, а Захід відреагує мляво, то я не знаю, чим це може закінчитися.

Вони навряд чи просто знищать дамбу і підуть. Якщо вони будуть контролювати околиці Нової Каховки вдобавок до всьому узбережжю Криму і 10 тис. військових у Придністров’ї — це залишить для України лише невелику морську зону поблизу Одеси. А російський ВМФ постійно під час навчань відпрацьовує, зокрема, питання блокади цього району. Отже, на мій погляд, довгострокова мета РФ — повністю контролювати все узбережжя Чорного моря, відрізавши від нього Україну. У вас вже проблеми з Азовським морем, і Кремль побачив, що Захід не відреагував. У Керченській протоці тоді були не «зелені чоловічки», а російський флот, який захопив українські кораблі. Якщо західне співтовариство не буде чинити опір, то де-факто це перетвориться у внутрішні територіальні води Росії. Тому, зрозуміло, вони не відступають. Коли вони побачили, що за їх дії в Азові нічого не буде, вони стали нахабнішими. І якщо поєднати це з тим, що США відволіклися, і з недоліком рішучих дій американської адміністрації проти Росії, це, ймовірно, призведе до помилкових висновків з боку Москви. Вони можуть спокуситися щось зробити, скористатися всіма цими факторами.

— Які заходи, політичні та військові, можуть бути ранніми ознаками приготувань Росії до удару?

— Перш за все це спорудження медичних установ, наприклад польові госпіталі, в кількості, що перевищує потреби в рамках звичайних навчань. Так само як і сховища боєприпасів і подібні речі. Логістичні приготування завжди забирають більше часу. І я очікую, що українські розвідувальні служби стежать за всім, чим можуть. У той же час вважаю, що російські військові будуть дисципліновані і повинні дотримуватися вимог операційної безпеки. Звичайно, треба також стежити за інформаційним простором, чи там великий спалах новин, присвячених темі гуманітарної кризи в Криму. Потенційно Україна може також отримувати дані від агентурної розвідки на Донбасі, адже там знаходяться тисячі російських офіцерів. Вони якимось чином можуть розповісти, що відбувається. Я сподіваюся, що ОБСЄ зробить розумний крок і СММ буде стежити за розвитком ситуації.

— Однак, як відомо з новин, представники терористичних угруповань забороняють спостерігачам СММ ОБСЄ вільний доступ до територій, виправдовуючись заходами для зупинки пандемії …

— З цього приводу я розчарований діями Німеччини, Франції і Великобританії. Вони могли б тиснути на Кремль більше, щоб він дозволив ОБСЄ виконувати їх роботу. Для мене це абсолютно неприйнятно. І Кремль це бачить. Це ганьба, тому що у складі місії ОБСЄ є багато дійсно хоробрих чоловіків і жінок, які постійно ризикують, виконуючи свої завдання.

— Чи може Україна і Захід щось зробити для запобігання можливого нападу?

— Якщо говорити про дипломатичній сфері, Україна повинна цілодобово працювати з Берліном, Парижем, Лондоном і Вашингтоном, а також Брюсселем. Щоб підвищити обізнаність про все, що відбувається. Щоб звернути увагу і ще раз нагадати: українські солдати досі гинуть щотижня; Росія досі незаконно анексувала Крим; Москва готує повністю нелегальні плани. Київ повинен розвивати стійке партнерство з Румунією, Грузією і Туреччиною. Разом ви зможете стати набагато більш гучним дипломатичним голосом, який почують в Брюсселі і Вашингтоні. Це повинен бути перший крок.

В інформаційній сфері українська влада має постійно докладати зусиль, щоб донести всім громадянам, що відбувається, і розвинути стійкість в суспільстві. Таким чином люди перестануть бути уразливими до російської дезінформації. Звичайно, про це легко говорити, а зробити складніше. Втім, саме це і є лідерство.

За військовим заходам — і далі спостерігати за узбережжям і повітрям, виявляти ознаки, про які я говорив раніше. Не можна тримати всю армію в стані повної бойової готовності, це недоцільно. Ми не говоримо про те, що треба бити на сполох. Однак слід сфокусувати розвідувальні зусилля, одночасно переконавшись, що наші війська роблять все необхідне, щоб бути готовими. Маю на увазі тренування і обслуговування.

На економічному фронті Україна повинна домогтися від всіх європейських держав оголошення, що кожне судно, яке відвідує порти в Криму, є контрабандою. І йому буде заборонений доступ у будь-який європейський порт, байдуже — мова йде про комерційне судні або кораблі російського ВМФ. Таким чином ефективно нагадає, що російська анексія півострова є незаконною. Наскільки я пам’ятаю, Київ офіційно оголосив всі порти в Криму закритими. Отже, така заборона може бути важливим кроком, який цілком відповідає цим нормативно-правовим рамок.

Частковою причиною, чому немає уваги Чорноморського регіону, а у Заходу відсутня стратегія щодо Росії, є брак інвестицій, при всій повазі до грузинського та українського народів. Не існує зацікавленості. Якщо Франція, Німеччина, США, Великобританія та інші країни не мають значних інвестицій в Україні, Румунії та Грузії, то будемо чесними — їм просто не було за що боротися і захищати.

І це якраз те, чого хоче Росія. Наприклад, Москва зупинила будь прогрес в проекті порту в Анаклии. Якби його вдалося реалізувати, Грузія перетворилася б в логістичний вузол між Європою і Азією. Тому всі залучені країни були б зацікавлені в безпеці Грузії. А якщо продовжити трафік в Одесу і Констанцу, то це суттєво змінило б економічну динаміку всього регіону. А Москва цього хоче в останню чергу. Кремлю потрібен повний контроль над Чорним морем, тому що він дозволить продовжувати операції в Сирії та Лівії. Ми на Заході не розглядаємо це в такому ключі. Раніше Росія вже перетворила біженців з Сирії в своєрідне зброю, тепер вони можуть це повторити в Лівії. Громадянська війна, в якій Росія підтримує фельдмаршала Хафтара, змушує мільйон біженців знову бігти в Європу. І це не збіг.

— Якщо говорити про найгіршому сценарії, коли російська атака вже відбулася, то якою може бути реакція західних країн. І як щодо Китаю і Туреччини?

— Перш за все всі країни ЄС, а також США і навіть, думаю, Китай мають на дипломатичному рівні засудити такі дії. Після цього — значно підвищити санкції. ФРН у перший же день повинна негайно скасувати проект газопроводу «Північний потік-2». Якщо Росія щось зробить — значить, цим проектом кінець. Я не знаю, які військові кроки можуть бути, однак вважаю, що Україна повинна просити Туреччину, відповідно до конвенції Монтре, перекрити рух російських кораблів через протоки. Сподіваюся, що Київ вже веде такі переговори з Анкарою, отже, турецька сторона буде до цього готова. Хоча, звичайно, Росія також має великі важелі, щоб тиснути на Туреччину. Без сумнівів, наш союзник по НАТО — Румунія — теж повинен бути надзвичайно стурбований. Росія вже захопила українські бурові платформи — значить, Кремль наполягає на розширенні своєї виключної економічної зони (СЕЗ). Москва таким чином виявилася прямо у румунської СЕЗ, але коли мова йде про підводному периметрі для газових родовищ, вона вже заходить на територію СЕЗ Румунії. Сполучені Штати та інші члени НАТО повинні чітко дати зрозуміти, що вони будуть захищати своїх союзників з Румунії і Болгарії. Інша річ, яку може зробити Захід, — вдарити Росію в якесь інше місце, наприклад в Сирії. Це може бути кібератака, яка підірве їх здатність виконувати завдання в Тартусі або інших місцях. І, звичайно, ми повинні відключити мінімум два найбільших російських банку, щоб було по-справжньому боляче. Інакше Кремль зрозуміє, що ми стурбовані, але не маємо серйозних намірів.

— На ваш погляд, такі дії дійсно можливі або Україну очікує новий раунд «глибокого занепокоєння»?

— На жаль, це цілком можливо. У такій ситуації дуже важливо сильне беззаперечне американське лідерство. Бентежить те, що американська влада зараз не здається такою сильною, послідовної і чіткої щодо Кремля. Тому ризики зростають.

— Ми в змозі гібридного конфлікту, тому будь некинетические засобу може використовувати Кремль у доповнення до звичайних сил?

— Якщо Кремль зважиться на наступ, слід очікувати потужних кібератак проти України, щоб зруйнувати комунікації, вивести з ладу системи управління. Так само вони і надалі будуть докладати зусиль дезинформационном аспекті. Я очікую, що почнеться повна блокада Азовського моря. Також можу собі уявити численні громадські протести, організовані російськими спецслужбами в різних соціальних групах. Їх мета — максимально відвернути увагу, тому це будуть різні міста у всіх областях України, не тільки на півдні. Вони принесуть Києву чимало проблем.

Генерал-лейтенант у відставці) Бен Ходжес народився в 1958 році. У 1980 році закінчив Військову академію США, став командиром взводу в сухопутних військах. У 1993 році закінчив Школу військових наук, а в 2001 — Національний військовий коледж. Після свого першого призначення на посаду офіцера в піхоті в місті Гарлштед (Німеччина) командував піхотними підрозділами рівня роти, батальйону і бригади в 101-ї повітряно-десантної дивізії, в тому числі 1-ї десантно-штурмовою бригадою «Бастонь» під час операції «Свобода Іраку» в 2003-2004 році. Обіймав різні штабні посади під час операції «Свобода Іраку» в 2005-2006 роках і в територіальному командуванні «Південь» в Афганістані (2009-2010). У листопаді 2012-го призначений командиром Об’єднаного командування ЄСВ НАТО. З листопада 2014-го по січень 2018-го — командувач ЗС США в Європі. Після звільнення з армії з 2018 року і по теперішній час — керівник стратегічних досліджень Центру аналізу європейської політики (CEPA).

Юрій Лапаев, опубліковано у виданні Тиждень