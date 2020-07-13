На полюсі холоду +38*

В кінці червня в Верхоянську, відомому як полюс холоду Північної півкулі, повітря прогрілося до плюс 38 градусів за Цельсієм. Для Заполяр’я це абсолютний рекорд за всю історію спостережень. Змінюється погода в Арктиці і що стане з багаторічною мерзлотою, якщо потепління триватиме.

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У 1892 році температура повітря в Верхоянську знижувалася до -67,7°C. А минулої суботи цей якутська місто міг поборотися за звання Полюса тепла: температура підскочила до небачених тут 38°C.

Цей рекорд ще належить підтвердити, але в будь-якому випадку червнева температура для цього сибірського міста з населенням в тисячу з невеликим людина майже на 20 градусів перевищує норму.

Цей рік для Арктики видався особливо теплим. Після надзвичайно м’якої зими рано розкрилися від льоду річки Сибіру і температура в травні була на десять градусів вище звичайної. Теплими були і три попередніх роки. У результаті обсяг арктичного морського льоду до вересня 2019-го скоротився більш ніж на половину в порівнянні з середнім значенням за 1979-2019 роки.

Арктика прогрівається стрімко — приблизно в два рази швидше, ніж вся інша планета. Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), вказує на можливі негативні наслідки: лісові пожежі, берегову ерозію. Але найнеприємніше — танення багаторічної мерзлоти, загрозливе середовищі існування диких і домашніх тварин, житлових будинків і об’єктів інфраструктури, господарської діяльності. Також можливе вивільнення з надр великих обсягів метану — потужного парникового газу.

На думку кліматологів, аномально тепла погода пов’язана з усталеним над регіоном великим блокуючим антициклоном, що виникли в результаті порушення атмосферної циркуляції. Такий же антициклон приніс затяжну спеку влітку 2010 року в Москву, в 2012-му — в Сибір, а в 2015 році — на Ямал. Тим не менш першопричина всього цього все-таки в глобальному потеплінні.

“Частішають хвилі тепла — періоди тривалої спекотної погоди. Це закономірно — якщо середня температура зростає, то і температурні аномалії стають все більш екстремальними, — зазначає вчений. — Цього разу над північчю Східної Сибіру виник просторовий резонанс хвилі циклонів — антициклонів і повітряних мас переміщаються між континентами і океанами. Через це рух вздовж широтного кола на деякий час припинилося, циклони і антициклони стояли на місці, в одних районах було холодно, в інших жарко. У даний момент на півночі сонячне випромінювання на максимумі, а якщо повітря перестає перемішуватися, він перегрівається. Це і відбулося в Верхоянську”.

Учені поки точно не знають, як в результаті зміниться атмосферна циркуляція, але таких блокуючих антициклонів, напевно, буде більше. І це не єдиний наслідок глобального потепління.

Недавнє дослідження, що ґрунтувалося на аналізі даних понад 36 тисяч метеостанцій по всьому світу, показало, що в міру того як повітря продовжує нагріватися, посилюються і дощі.

“При потеплінні на один градус вміст вологи в атмосфері збільшується на сім відсотків, — каже Володимир Семенов. — Волога — це приховане тепло. Якщо, наприклад, середні температури на європейській території Росії підвищилися на два градуси, то у вологому повітрі атмосфери вже укладено на 15 відсотків більше енергії. І коли цей розігрітий вологе повітря зустрічається з холодним з Арктики, виникають шквали, смерчі і найсильніші зливи”.

На думку вченого, таку погоду вже не можна вважати чимось незвичайним. Це, швидше, нова реальність, в якій нам належить жити, принаймні наступні десять років. Потрібно адаптуватися — готувати інфраструктуру (наприклад, змінювати зливову каналізацію), підвищувати надійність будівель і споруд, створювати зелені оазиси прохолоди в містах.

P. S. Сьогодні в Верхоянска +27 градусів за Цельсієм. За останні 20 років вічна мерзлота на території Росії, уздовж Льодовитого океану, відступила на Північ майже на 700 кілометрів.