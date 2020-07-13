Запальний вихідний: жінки розкрили улюблені секс-пози

Американська марка презервативів з’ясувала сексуальні вподобання жінок по позах. В опитуванні взяли участь 2827 сексуально активних жінок у віці від 18 до 34 років.

Місіонерська поза

Цю традиційну позу в сексі обрали 30,9% жінок. У ній є тісний не лише фізичний, а й зоровий контакт.

Чоловік позаду

Ця поза у фаворитах у чоловіків та, як виявилося, у жінок. Їй віддали перевагу 27,5% опитаних дівчат.

Вершниця

Ця шалено популярна поза припала до душі 17,9% панянок, які брали участь в опитуванні.

Найменше інтересу в жінок викликала поза “стоячи”. Її назвали улюбленою лише 1,4% опитаних.

Перше місце дісталось позі “чоловік позаду” – 34%. А от місіонерська поза посіла другу сходинку параду улюблених секс-поз.

: gazeta.ua