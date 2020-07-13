Трутнєв заявив, що до губернаторських виборів не було даних про минуле Фургала

Про можливе кримінальне минуле Сергія Фургала не було відомо до губернаторських виборів, а перед виборами кандидатів ніхто не перевіряє, заявив прибув в Хабаровськ повпред президента на Далекому Сході Юрій Трутнєв.

“Людина будь, будь-який громадянин Російської Федерації, який досяг віку, встановленого законодавством, має право бути губернатором, заявляє – я хочу бути губернатором. Тому немає ніяких окремих перевірок”, – сказав повпред.

За його словами, питання до Фургалу виникли після його обрання губернатором в 2018 році, коли пішов ряд перевірок.

“Чесно сказати, я думаю, що правоохоронні органи ніколи б не пішли на затримання чинного губернатора, якщо б у них не було сто відсотків залізного обґрунтування. Але ще раз кажу: приймати рішення буде суд. Якщо судом і президентом Росії буде прийнято рішення, що Сергій Іванович Фургал більше не буде працювати губернатором, то, відповідно, будуть вибори”, – сказав Трутнєв.

“Так, за Сергія Івановича проголосувала достатня кількість жителів. Але були і ті, хто не проголосував, і вони могли цього не зробити тому, що знали факти з його біографії. Коли людина стає губернатором, про нього говорять всі і все. Тому інформації пішло набагато більше”, – додав представник.

Раніше депутат Держдуми Олександр Хінштейн заявив, що у МВС були дані про кримінальні зв’язки Фургала з 90-х років.

Коментуючи масові мітинги на підтримку арештованого губернатора, Трутнєв зазначив, що люди мають право висловлювати свою думку на події, що відбуваються в Хабаровську.

“Подія, скажімо так, жорстке, досить нетривіальне, тому є якась реакція. Сергія Івановича підтримувало і підтримує велику кількість людей”, – констатував чиновник.

За його словами, жителі Хабаровського краю вже продемонстрували, що вони можуть визначати свою волю, кого хочуть бачити губернатором. Він запевнив, що так буде і надалі, і в Москві будуть з повагою ставитися до вибору людей.

Відзначивши це, Трутнєв різко розкритикував роботу адміністрації Хабаровського краю, висловивши претензії з різних питань, від нестачі інвестицій в економіку регіону, до ситуації з коронавирусной інфекцією.

“Я вважаю, що робота керівництва Хабаровського краю організована погано, і у мене є всі на це підстави. У мене є з ким порівнювати”, – заявив він журналістам.

“Ситуація з коронавирусу у вас не дуже хороша, я б навіть сказав жорсткіше, у вас кількість хворих максимальне по Далекому Сходу, – продовжив він. – В Хабаровському краї і максимальна кількість інфікованих, і не дуже добре із забезпеченням койкоместами”.

Інвестори в регіон не йдуть, зазначив повпред.

“Причому, це не просто статистика, не просто цифри. До мене доходить дуже багато звернень інвесторів, які пов’язані зі ставленням до них чиновників, з несплатою за контрактами. Я з ними розбираюся, – сказав Трутнєв. – Взагалі для мене це кожен раз сигнал лиха, тому що я вважаю, що так адміністрація працювати не може. У Хабаровському краї це, на жаль, досить часто”.

9 липня Фургал був затриманий, доставлений в Москву під конвоєм і заарештований Басманним судом до 9 вересня. У СКР заявили, що губернатора запідозрили у причетності до організації замаху на підприємця Олександра Смольського і вбивства ще двох бізнесменів – Євгенії Зорі і Олега Булатова – в 2004-2005 роках. Свідчення на Фургала дали інші фігуранти справ про цих вбивствах.

11 і 12 липня у містах Хабаровського краю пройшли масові акції на підтримку губернатора. Поліція оцінила чисельність акції в Хабаровську в 10-12 тисяч осіб. Трутнєв прибув в Хабаровськ 13 липня.

Сергій Фургал виграв у 2018 році губернаторські вибори, на які висунувся від ЛДПР. У другому турі він обійшов чинного главу регіону, єдинороса В’ячеслава Шпорта. У Кремлі тоді говорили, що партійна приналежність глав регіону не важлива і що Москва готова працювати з будь-якими губернаторами. Однак незабаром після виборів Хабаровськ втратив статус столиці Далекосхідного федерального округу, цим статусом наділили Владивосток, а в 2019 році ЛДПР виграла вибори в крайовий парламент.