Верховний суд України підтвердив наявність боргу у власника «T. B. Fruit» бізнесмена Тараса Барщовского, як поручителя за кредитами «Дельта Банку», пише Цензор.

Сума боргу становить 75 мільйонів євро. Рішення Верховного суду остаточне і оскарженню не підлягає.

Рішення суд прийняв вивчивши оригінали кредитних договорів.Таким чином, підтвердив, що набрало чинності в березні 2020 року рішення третейського суду і скасував рішення Північного апеляційного господарського суду міста Києва.

Раніше SKELET-info повідомляли, що ФГВФО виставив на продаж головний офіс «Дельта Банку».

В тему: Злочинні схеми банкіра Миколи Лагуна (розслідування)

SKELET-info

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

Власника «T. B. Fruit» Барщовского зобов’язали погасити борг за кредитами Дельта Банку оновлено: 13 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0