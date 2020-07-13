Верховний суд України підтвердив наявність боргу у власника «T. B. Fruit» бізнесмена Тараса Барщовского, як поручителя за кредитами «Дельта Банку», пише Цензор.
Сума боргу становить 75 мільйонів євро. Рішення Верховного суду остаточне і оскарженню не підлягає.
Рішення суд прийняв вивчивши оригінали кредитних договорів.Таким чином, підтвердив, що набрало чинності в березні 2020 року рішення третейського суду і скасував рішення Північного апеляційного господарського суду міста Києва.
Раніше SKELET-info повідомляли, що ФГВФО виставив на продаж головний офіс «Дельта Банку».
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SKELET-info
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Власника «T. B. Fruit» Барщовского зобов’язали погасити борг за кредитами Дельта Банку оновлено: 13 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0