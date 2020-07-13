В Україні підвищили ціни на тепличні овочі

Несприятливі погодні умови навесні нинішнього року продовжують впливати на розвиток ситуації на ринку тепличних овочів.

Так, ще з початку поточного тижня на ринку спостерігався дефіцит пропозицій з окремих, а в деяких регіонах — і за всім аналізованим видами тепличних овочів.

Про це повідомляє аналітичний портал «Хвиля» з посиланням на EastFruit.

З-за холодної весни сівозміни тепличних овочів в ряді комбінатів розтягнулися аж до середини нинішнього літа, а продукція нового обороту у великих обсягах буде поставлятися на ринок вже тільки восени поточного року.

Обсяги останніх партій круглого червоного тепличного томату не могли покрити існуючий попит на українському ринку, а сезон продукції відкритого ґрунту в нинішньому році очікується на 1,5-2 тижні пізніше звичайних строків. На дефіцит томатів в Україні вже звернули увагу і основні зовнішні постачальники, такі як Туреччина і Польща, і перші літні партії імпортного томату вже надійшли на український ринок.

Як результат, підвищувальні цінові тенденції в сегменті тепличного томата в Україні зміцнилися, і до кінця звітного періоду середні ціни на дану продукцію зросли до $0,93/кг.

Якщо розглядати ринок довгого гладкого тепличного огірка, то протягом звітного тижня дана продукція також дорожчала. Причина цього — місцеві оператори відзначали недостатню пропозицію горбкуватих огірків, а при існуючому попиті продавці не перестали підвищувати відпускні ціни на дану продукцію, аж до кінця звітного періоду.