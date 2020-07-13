В Україні скасують частина пенсій: кого торкнеться

Пенсійний фонд планує боротися з дефіцитом бюджету насамперед за рахунок скорочення кількості українців, які мають право достроково вийти на пенсію

Із-за дефіциту коштів ПФУ в Україні скоротять кількість пенсіонерів.

Про це пише finance.ua.

Пенсійний фонд планує боротися з дефіцитом бюджету насамперед за рахунок скорочення кількості українців, які мають право достроково вийти на пенсію. Він має намір піти на цей крок після початку дії пенсійної реформи на початку наступного року.

Також ПФУ планує залишити багатьох пенсіонерів без виплат за вислугу років. Для скорочення витрат будуть поступово збільшувати пенсійний вік для жінок і трудовий стаж для отримання права вийти на пенсію.

Так, з наступного року для виходу на пенсію громадяни України повинні будуть мати мінімум 28-річний стаж. До 2028 році на пенсійні виплати зможуть розраховувати лише люди зі стажем від 35 років.

З 1 липня мінімальна пенсія в Україні зросла на 74 гривні, максимальна — на 740 гривень. У ПФУ пообіцяли, що з 1 грудня розмір виплат зросте ще більше.