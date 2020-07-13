Хто реально допомагає Білорусі

За даними Національного статистичного комітету Республіки Білорусь інвестиції інших країн такі:

Як видно з офіційної статистики, інвестиції Росії в економіку Білорусі складають приблизно половину інвестицій від всіх інших країн-інвесторів сумарно.

Зі статистики видно, що більшість країн знизило інвестиції з на 2018 2019 роки, деякі значно.

При цьому інвестиції Росії виросли на приблизно 360 млн доларів.

Варто звернути увагу на Китай, який скоротив інвестиції в 2 рази і за 2019 рік Росія інвестувала в Білорусі приблизно в 30 разів більше Китаю.

Чому я загострив увагу на Китаї? Та тому, що Олександр Лукашенко при будь-якому випадку заявляє, що якщо Росія не дасть, дасть Китай. Такий якийсь шантаж.