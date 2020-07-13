З крихітним сином. Джамала після пологів повернулася до роботи

Українська співачка Джамала поділилася серією яскравих фото з новонародженим сином. Артистка вперше після пологів дала концерт

36-річна співачка Джамала вирішила не засиджуватися в декретній відпустці. Артистка, яка 19 червня вдруге стала мамою, повернулася до роботи.

Виконавиця не розлучається з крихітним сином. Селім-Гірай супроводжує маму навіть на концертах. На сторінці в Instgram Джамала поділилася серією яскравих фото, на яких демонструє квітучий вигляд. Співачка швидко прийшла в форму після пологів.

Зірка з’явилася в стильному вбранні. Для виступу співачка обрала костюм, що складається з розкльошених брюк та топа з відкритими плечима.

Нагадаємо, Джамала зіграла в новому фільмі про Євробачення. Це комедія американського режисера Девіда Добкіна за сценарієм Ендрю Стіла та Уїлла Феррелла. Головні ролі у фільмі виконали голлівудські зірки Уїлл Феррелл, Рейчел Макадамс, Пірс Броснан, Ден Стівенс та Демі Ловато.

: nv.ua