Азербайджан завдав удар по опорного пункту ЗС Вірменії у відповідь на обстріл солдатів

На кордоні Вірменії та Азербайджану зберігається напружена обстановка. Азербайджанські Збройні сили завдали точковий удар по опорного пункту вірменської армії, повідомляє прес-служба Міністерства оборони Азербайджану.

Конфлікт на кордоні розпочався 12 липня. Азербайджанська сторона звинуватила Збройні сили Вірменії в спробі атакувати з застосуванням артилерії позиції на Товузском напрямку азербайджано-вірменського державного кордону.

За версією Міноборони Азербайджану, в результаті зіткнення загинули двоє азербайджанських солдатів і ще один отримав важкі поранення. Лікарям не вдалося врятувати його.

У свою чергу вірменська сторона заявила, що група азербайджанських військових «без видимих причин» на вантажівці УАЗ намагалася перетнути кордон Вірменії. Після попередження вони кинули машину і повернулися на свої позиції. Але через годину солдати почали артилерійський обстріл у спробі захопити вірменський опорний пункт. Серед ЗС Вірменії втрат немає.

Сьогодні, 13 липня, в Міноборони Азербайджану заявили, що їх підрозділи із застосуванням артилерії, мінометів і танків знищили вірменський опорний пункт, техніку та живу силу противника. В ході боїв загинув азербайджанський солдат.

«В даний час оперативна обстановка знаходиться під контролем наших військ. Проти ворога застосовуються каральні заходи», — йдеться в повідомленні.

Між тим прес-секретар Міноборони Вірменії Рушан Степанян написала в Facebook, що після двох-тригодинної перерви азербайджанські сили відновили «провокаційні дії», обстрілюючи вірменські позиції.

За словами Степанян, Вірменія дала «адекватну відповідь». У вірменському відомстві не виключають збільшення кількості втрат з боку Азербайджану.