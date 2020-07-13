Активи банку Порошенко зросли на 1,1 млрд грн у першому кварталі

У першому кварталі 2020 року активи Міжнародного інвестиційного банку, підконтрольного екс-президенту Петру Порошенку, зросли з 2,9 до 4,0 млрд грн. А грошові кошти збільшилися з 328 до 1 269 млн грн.

«Акціонери, можливо, завели гроші від продажу ОВДП для покупки інвалюти на міжбанку», — припустив один з банкірів. Він вважає, що банк збирається заробити на девальвації гривні, користуючись кредитами рефінансування Нацбанку.

«Частково це рефинанс Нацбанку», — сказало джерело в НБУ.

Гроші клієнтів МІБ зросли з 2,1 до 2,9 млрд грн, зобов’язання перед іншими банками збільшилися з 133 до 316 млн грн.

Основні акціонери Міб — це Порошенко, екс-нардеп від БПП Ігор Кононенко і колишній перший заступник секретаря РНБОУ Олег Гладковський.

МІБ в 2019 році скоротив вкладення в ОВДП з 3,8 до 0,7 млрд грн. Тоді ж його активи впали з 9,3 до 2,9 млрд грн.

Олексій Комаха для сайту dubinsky.pro