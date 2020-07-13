Названі найбільш високооплачувані професії

Згідно зі статистичними даними, на середню зарплату у 40 тисяч гривень і більше можуть розраховувати інформаційні директора, суперінтенданти IT-сфери і менеджери національного рівня.

Про це свідчить детальна статистика від work.ua.

Національний менеджер

Працівники на цій посаді можуть розраховувати на 100 тисяч гривень в місяць при наявності вищої освіти, досвіду роботи і побудованої кар’єри.

Інформаційний директор

В середньому люди, які претендують на цю посаду, можуть розраховувати на зарплату близько 40 тисяч гривень. Для того, щоб зайняти хороше місце, потрібно вміти приймати визначають рішення і визначати інформаційну політику компанії. Важливим буде і наявність управлінських навичок.

Суперінтендант

В середньому зарплата на цій посаді — близько 40 тисяч гривень. Кандидат повинен забезпечувати контроль наявності у судів технічною документацією та матеріально-технічної бази.

Крім того, затребуваними є керівники IT-відділів та Angular-розробники. Вони можуть розраховувати на середню зарплату 31-35 тис. гривень.

Зазначимо також, що за даними Держстату найвища середня зарплата в Україні у працівників авіаційної галузі – 31720 грн.

Високооплачуваною також вважається сфера фінансової і страхової діяльності. Середня зарплата – 17653 грн.

Зазначимо, що згідно з планом Кабміну, з 1 вересня цього року мінімальна зарплата в Україні становитиме 5 тисяч гривень.

Подальше підвищення мінімалки заплановано і на 2021 рік. В наступному році її підвищать 2 рази – з січня до 6000грн і 1 липня до 6500 грн.