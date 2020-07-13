Угорщина ввела двотижневу обсервацію для туристів з України

Угорський уряд прийнято рішення встановити обов’язкову двотижневу обсервацію для туристів, які прибувають в країну з України.

Про це йдеться на сайті відомства.

“Уряд вирішив класифікувати країни за трьома категоріями – червоні, жовті і зелені – з точки зору серйозності ситуації з коронавірусом, і відповідно обмежує перетин кордонів… З європейських країн Албанія, Боснія і Герцеговина, Білорусь, Косово, Північна Македонія, Молдова, Чорногорія та Україна як єдина сусідня країна потрапляють до червоної категорію”, — йдеться в повідомленні.

У той же час уточнюється, що право на в’їзд в Угорщину залишається незмінним: лише батьки та подружжя громадян.

Альтернативою двотижневому карантину, згідно з рішенням уряду, є два негативних тесту на коронавірус, які зроблені не пізніше п’яти днів до в’їзду в країну.