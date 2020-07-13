Вставай, Чингачгук! Пора бити блідолицих!

Те, що в Америці діються дуже дивні справи, стало зрозуміло ще в травні, коли троє поліцейських придушили нещасного рецидивіста Джорджа Флойда – і майже ніхто у федеральному уряді та Білому домі не наважився розігнати спалахнули по всій країні протести.

З тих пір пройшло всього якихось півтора місяця, а країна змінилася до невпізнання – тепер в демократичних штатах модно не тільки лаяти та ганьбити президента, на чому світ стоїть, але й цілувати взасос взуття неграм, розплачуючись за минулі гріхи білих гнобителів.

До речі, в слові “поносити” в даному випадку доречно ставити наголос на другий склад, а не на третій.

Між тим, маразм в Америці поступово і непомітно переходить в некеровану і необоротну фазу – і як не дивно, це іноді приносить свої позитивні плоди.

Приблизно так сталося і цього разу.

Почну з того, що плем’я індіанців Сіу з 2016 року судилося з федеральним урядом з приводу нафтопроводу на своїх землях в Північній Дакоті, а самі землі залишалися за племенем згідно з договором Вашингтона з народом Мускоги, однак насправді цей договір ніколи не виконувався в повному обсязі.

Одна з вождиц племені Сіу, міс Ладонна Хоробрий бик Аллард (не дивуйтеся, в толерантному суспільстві це абсолютно нормально), практично безуспішно намагалася відстоювати у Верховному суді право племені на заборону нафтопроводу всі останні чотири роки – тим не менш, він був побудований і запущений, що створило реальну загрозу постачання племені питною водою.

З приходом часу Святого Флойда все вмить змінилося в кращу сторону – і ось у минулий четвер Верховний суд США не просто наказав закрити нафтопровід і розібрати його протягом 30 днів, але і затвердив за племенем право на більшу частину Східної Оклахоми.

Тут потрібно відзначити, що корінне населення США дуже активно включилося в протестний рух, створивши федералам ще один пласт проблем – одна справа воювати з кольоровими та іншими фріками на вулицях міст і зовсім інша – намагатися придушити партизан від народження у природному середовищу їх існування.

“Це рішення може мати далекосяжні наслідки для людей, які живуть на смузі землі, яка включає в себе більшу частину Талси, і викриває історію Америки з невиконаними обіцянками і поганому поводженні з її корінними групами.

Щоб додати до цього моменту, варто сказати, що після багатьох років вимог до команди Washington Redskins American football відмовитися від свого образливого назви, команда, схоже, готова зробити саме це. В даний час зростає тиск на інші спортивні команди, такі як Kansas City Chiefs та Cleveland Indians, щоб вони переглянули свої власні назви і талісмани.” (кінець цитати)

Рішення Верховного суду США далеко не так безневинно, як може здатися на перший погляд. Воно створило прецедент і тепер практично всі пригноблені народи США можуть розраховувати на подібні рішення – а в список пригноблених народів легко поміщаються не тільки корінні племена, але і всякі негри, латиноси і інші ЛГБТ-активісти.

Якщо хтось вважає, що сказане про ЛГБТ-активістів було жартом, то таки ні – на Заході давно вже йдуть всякого роду генетичні дослідження з цього приводу і тепер будь-гея та інших трансвеститів можна сміливо записувати в своєрідні племена, розкидані по всьому світу. Найбільший розділений народ у світі, так сказати, куди там російською.

Я не дарма в самому початку згадав про маразм – з точки зору державного будівництва рішення Верховного суду є маразмом вищої проби – судді відкоркували скриньку Пандори, з якого обов’язково полізуть наслідки.

Втім, вони вже лізуть в усі щілини – 4 липня лідери “Чорних пантер” в Атланті зажадали віддати їм штат Техас для створення свого етно-держави. Безумовно, день для такого оголошення було обрано бездоганно, оскільки в Індепенденс Дей Вашингтон навряд чи зважився б на протистояння з озброєними до зубів неграми в одному з найбільших міст Америки.

Чесно кажучи, мені дуже хотілося б подивитися на все це: негри у владі, негри керують компаніями, негри створюють негритянські телепрограми для негритянських глядачів, а ковбої-негри пасуть техаських корів.

Америка непомітно для себе сходить з розуму, оскільки войовнича толерантність за останні десятиліття наглухо вбила соціальний імунітет – і зараз дуже важко передбачити, в якому вигляді це суспільство підійде до листопадових виборів.

Для федеральної влади ситуація ускладнюється не тільки наявністю величезної кількості симпатиків Демократичної партії всередині самої влади, але і тим постійним медійним шумом, яким накачують американців до вух. При цьому ситуація в різних містах навіть одного штату може кардинально відрізнятися, але якщо в столицях вирують протести і мародерство, то в глухих провінціях жителі тихо змащують своє особисте зброю.

Настане день, коли Америка почне стріляти. Не так, як зараз, коли в тому ж Техасі у перестрілці постраждали вісім поліцейських, а всерйоз і по-справжньому.

Для Америки буде порятунком, якщо першими почнуть стріляти армія і Національна гвардія, очищаючи міста від різнобарвного піни і фріків, проте з кожним днем шансів на такий результат все менше і менше.

А це означає, що нам тільки належить побачити захоплюючий фінал цієї драми – і якщо в результаті на території нинішніх США в результаті з’явиться ще десяток посольств Російської Федерації, це буде найкращим результатом нинішньої громадянської війни.

Вставай, Чингачгук! Пора бити блідолицих!