У Черкасах нардеп від партії Зеленського влаштувала скандал в салоні краси

У Черкасах в одному з місцевих салонів краси в минулу птницу стався конфлікт між депутатом від фракції народної “Слуга народу” Любов’ю Шпак та колективом закладу.



Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив лідер місцевого Нацкорпуса Дмитро Кухарчук, який оприлюднив фрагмент конфлікту, а також розмова з працівниками салону краси.

Як пояснили останні, 10 липня Шпак записалася на прийом до закладу і під час проведення процедури залишилася незадоволена обсягом наданої їй послуги, після чого влаштувала скандал і покинула салон краси. Через кілька годин вона повернулася для продовження розмови, в ході якого заявила про напад на неї. Працівники закладу були змушені викликати поліцію охорони, яка прибула вже після того, як Шпак залишила заклад.



Після цього салон краси відвідали співробітники патрульної поліції, а також Госпотребслужбы з перевіркою роботи закладу, в результаті якої на власницю приміщення було складено протокол про адміністративне правопорушення.

Шпак записалася не під своїм ім’ям і запізнилася на процедуру не менш ніж на 35 хвилин, стверджує Дмитро Кухарчук. Практика таких закладів передбачає відмову від надання послуги, якщо людина спізнюється більш ніж на 15 хвилин, зазначає він. Клієнтці ж було запропоновано зробити так звану основу, без додаткових послуг. В результаті стався скандал, “Шпак впала на землю і зажадала вибачень за те, що її побили. Власники салону викликали поліцію через неадекватних дій нардепши, яка махала посвідченням і било у вікна, але Любов Олександрівна вирішила втекти», — заявляє Кухарчук.



«Ви не знаєте, з ким зв’язалися», — саме так звучала фінальна фраза Шпак, за інформацією Кухарчука.