Мухтар Аблязов, беглый банкир из Казахстана, покинул свою родину в 2009 году. С тех пор он скитается по Европе, тратя баснословные суммы на то, чтобы доказать, что он бедный гонимый беженец. Преследуя эту цель он «подзабыл» задекларировать свою шикарную недвижимость в Британии, что привело к серьезному денежному штрафу и ордеру на арест, пишут британские СМИ. Тогда Аблязов сбежал во Францию и оказался во тюрьме. Три года труда лучших адвокатов ушло на то, чтобы вытащить Мухтара Аблязова из тюрьмы: несчастного беженца, обремененного украденными миллиардами.

Несколько карманных общественных организаций и лучшие адвокаты, прозападная либерально-демократическая риторика — это пожалуй все, что понадобилось Мухтару Аблязову для получения статуса беженца. В этом качестве он не один: его родственники и близкие соратники также оказались под защитой. Как ни странно, они богаты и защищены международным правом. Деньги остаются решающим фактором при рассмотрении вопроса о предоставлении статуса беженца. Нет, речь не идет о подкупе — просто богатые люди могут позволить себе дорогую защиту. Так и вышло, что европейцы с радостью предоставили убежище и вытекающие отсюда преимущества людям, которые ограбили целую страну не то на шесть, не то на семь миллиардов долларов: данные разнятся.

КАК МУХТАР АБЛЯЗОВ СУМЕЛ НАЙТИ ДЫРУ В ЕВРОПЕЙСКИХ ЗАКОНАХ?

В европейском законодательстве о беженцах есть дыра. Претендент на статус политического иммигранта не обязан доказывать, что его действия представляли опасность для действующего режима, от которого они бежали. Живя в Казахстане Мухтар Аблязов сосуществовал в гармонии с Нурсултаном Назарбаевым и его людьми. Да, были ссоры и споры и даже суд и тюрьма по коррупционным преступлениям. И это скорее всего был случай применения «избирательного правосудия». Но это не делает Мухтара Аблязова невиновным. Весь строй государственной власти в Казахстане не предусматривает такого понятия.



В политику, в ее недворцовом варианте, Мухтар Аблязов ударился уже в изгнании. Некоторые народные массы Казахстана верит ему. Аблязов умеет находить правильные слава, которые трогают души жаждущих долгожданных перемен в этой заскорузлой олигархической реальности. Однако Мухтар Аблязов использует народ в своих целях, в целях доказательства легитимности своего политического убежища. Это цинично и так будет какое-то время. Репрессивный режим имеет в лице Мухтара Аблязова лучшего союзника в борьбе последнего с правосудием, которого он заслуживает.

Это делает и Мухтара Аблязова в свою очередь лучшим другом режима. Они созданы друг для друга с вполне конкретной целью: оставить народ Казахстана без демократического выбора, который он заслужил.